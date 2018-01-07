Патриарх Кирилл рассказал, когда может наступить "конец света"

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, когда по его мнению, наступит конец света, о котором много говорится в Библии.

"В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать. В каком случае это может произойти? В том случае, если наступит тотальное господство зла", — сказал патриарх в интервью журналисту и телеведущему, гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву, подчеркнув, что "зло не жизнеспособно" и "система, в которой превалирует зло, не может существовать".

Он отметил, что "если зло будет нарастать, если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец". Как считает патриарх, "безудержное нарастание" зла в человеческом обществе начнется именно тогда, когда "точка зрения, ставящая на одну доску добро и зло, восторжествует в глобальном масштабе".

"И поскольку мы сегодня находимся даже уже не в начале этого процесса, а какой-то определенный период времени пройден, история какая-то уже исчерпана, то как же Церкви об этом не говорить, как же не бить в колокола, как же не предупреждать о том, что мы вступили на страшно опасную тропу самоуничтожения? Если Церковь об этом не будет говорить, кто будет об этом говорить", — сказал патриарх.