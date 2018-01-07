Президент России поздравил православных христиан с Рождеством

Российский лидер Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым и пожелал всем, кто отмечает этот праздник, здоровья, успехов и благополучия

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил православных христиан с Рождеством Христовым.

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"Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям. Объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа", — отмечено в послании лидера РФ к россиянам.

Президент России отметил плодотворную деятельность Русской православной церкви, других христианских конфессий, содействующую поддержанию гражданского мира и согласия в России, а также развитию межрелигиозного и межнационального диалога. "И конечно, значим их вклад в укрепление в обществе высоких моральных, нравственных идеалов, воспитание подрастающего поколения, решение насущных социальных проблем. Желаю православным христианам, всем, кто отмечает Рождество, здоровья, успехов, благополучия", — говорится в поздравлении президента.

Путин встретил Рождество в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы — одной из старейших церквей Санкт-Петербурга. Каменный храм был в 1734 году построен по велению императрицы Анны Иоанновны на месте деревянной церкви 1714 года. В 1938 году церковь была закрыта и впоследствии разграблена. В 1951—1954 годах реставрирована, в 1980-х годах приспособлена под метеорологический музей. В 1994 году была возвращена Санкт-Петербургской Епархии. В этой церкви, расположенной на Моховой улице, крестили отца российского лидера — Владимира Спиридоновича Путина.