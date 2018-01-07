Скончалась известная французская певица

КИШИНЕВ, 7 янв — Sputnik. Известная французская певица Франс Галль скончалась утром в воскресенье на 71-м году жизни.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на радио France Info, причиной смерти певицы стало онкологическое заболевание. В середине декабря Галль была госпитализирована в больницу в ближнем пригороде Парижа.

Свою эстрадную карьеру исполнительница, настоящее имя которой Изабель Женевьев Мари Анн Галль, начала еще будучи несовершеннолетней.

В 1965 году она, хрупкая блондинка, представляла Люксембург на песенном конкурсе "Евровидение" с песней "Poupee de cire, poupee de son", принесшей ей победу.

Среди прочих Галль сотрудничала с Сержем Генсбуром и Мишелем Берже. В браке с последним у нее родилось двое детей — дочь, умершая впоследствии от муковисцидоза, и сын.