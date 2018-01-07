Киркоров прокомментировал скандальное видео в Майями

КИШИНЕВ, 7 янв —Sputnik. Известный российский певец Филипп Киркоров прокомментировал неприятный случай, который произошел с ним в американском Майями.

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Все началось с того, что к Киркорову подошла женщина, его поклонница, чтобы получить автограф и немного пообщаться со звездой эстрады. Но в ответ, как заявила прессе сама дама, певец нахамил ей на глазах у ее ребенка. Инцидент произошел в магазине Miami Fashion District, сообщает пресса. Частично эту неприятную сцену оскорбленная, по ее словам, фанатка Киркорова сняла на мобильный телефон. Позже она решила добиться извинений от короля российской эстрады, преследуя его и снимая происходящее на мобильный телефон.

В интервью одному из российских СМИ Киркоров заявил, что не собирается комментировать и реагировать на это видео и на автора этой съемки.

"Я на отдыхе нахожусь. Пристала. Что я буду на нее реагировать?", — сказал Киркоров.

Он признался, что за годы своего творчества его уже сложно чем-то обеспокоить. "Я уже привык ко всему. Людское внимание к моей персоне имело разные характеры", — сказал Киркоров.