СМИ: адвокат экс-президента Ирана опроверг информацию о его аресте

КИШИНЕВ, 7 янв —Sputnik. Адвокат экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада Адель Хайдари опроверг информацию ряда СМИ об аресте своего клиента, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал издания Erem news.

"Информация об аресте моего подзащитного бывшего президента Махмуда Ахмадинежада во время его поездки в город Бушер не соответствует действительности", — заявил адвокат изданию.

© Sputnik/ Сергей Гунеев Арестован экс-президент Ирана Ахмадинежад

Ранее арабское издание Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на собственные источники в Тегеране сообщило, что арестован за поддержку протестов в стране во время его поездки в город Шираз. Издание отмечает, что арест состоялся при одобрении верховного лидера Ирана Али Хаменеи. По данным источников газеты, иранские власти приняли такое решение из-за заявлений Ахмадинежада в городе Бушер на юге Ирана, которые были расценены как "подстрекательство к беспорядкам". В минувший четверг Ахмадинежад, выступая перед жителями Бушера, обрушился с критикой на действующего президента Ирана Хасана Роухани и его правительство, обвинив их в отдалении от проблем народа, "плохом управлении" и присвоении "монополии на общественное богатство".

Консерватор Ахмадинежад занимал президентский пост два срока подряд — с 2005 по 2013 год. В 2009 году в стране прошли протесты после его второй победы на выборах.

В крупных городах Ирана, среди которых Тегеран, Мешхед, Исфахан и Решт, с 28 декабря минувшего года проходят массовые акции социального протеста. Президент Ирана Хасан Роухани заявил, что протесты вызваны внутренними проблемами в стране, а также подстрекательством со стороны других стран. По данным СМИ, жертвами беспорядков стали не менее 20 человек. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.