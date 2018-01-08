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Детский гороскоп-2018: Желтая Собака благоволит жизнерадостным

CC0 / 3dman_eu
Общество
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Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (96)
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Что готовит грядущий год маленьким "звездочкам"? Он советует обеспечить своих чад всем необходимым для развития

Книги, спортивные секции и увлекательные экскурсии — в 2018-м дети будут склонны к получению новых знаний.

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Овен

Дети-Овны в этом году будут очень привязаны к родителям. Это относится как к малышам, так и к подросткам. Любое совместное мероприятие — поход в театр, прогулка по парку или вылазка за город на пикник доставит совместное удовольствие. Уже в марте дети-Овны потребуют повышенного внимания. Он будут ревновать своих родителей к работе и друзьям. Поэтому не стоит отправлять их на выходные к бабушкам и дедушкам. Лучше найти часок-другой и весело провести время.

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Телец

Эти дети посвятят год получению новых знаний. Дошкольники поразят родителей тем, как быстро они усваивают информацию не по возрасту. Ученики школ и лицеев предпочтут посидеть за книгами вместо прогулок с друзьями. Родителям деток-Тельцов следует внимательно присмотреться к режиму своих отпрысков. Помимо учебы в их жизни должны присутствовать и другие увлечения. Отдайте на спорт тех, кто еще не ходит на регулярные тренировки. Посмотрите вместе кино или поезжайте в выходные дни на экскурсию. Разнообразие разбавит монотонность, с которой могут столкнуться дети Тельцы в 2018-м году.

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Близнецы

Особое внимание следует уделить здоровью детей, рожденных под знаком Близнецов. Своевременный профилактический осмотр у врача поможет избежать мелких неприятностей. Впрочем, поводов для сильного беспокойства не будет. Дальше простуды и легкой температуры у большинства Близняшек дело не зайдет. Дети-Близнецы в 2018-м будут очень активны. Они потребуют от родителей максимальной вовлеченности в их жизнь. Хотя в мае некоторые подростки могут неожиданно потерять интерес к окружающему миру. Это связано с нежными чувствами, которые они впервые испытают. Своим чадам будут сопереживать и родители. Они должны вовремя вмешаться и объяснить, что жизнь прекрасна.

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Рак

Маленькие Раки в 2018-м году захотят свободы и независимости. Они впервые поставят родителей перед фактом принятых решений. Это касается и малышей и тех, кто постарше. Дошкольники, например, сами будут выбирать одежду, в которой выйдут на прогулку. Спорить с ними будет бесполезно. Подростки сделают важный жизненный выбор: многие окончательно определятся с будущей профессией. Родителям не стоит перечить детям, иначе это может дать обратный эффект. Лучше проследить, чтобы самостоятельность не переросла в бесконтрольность.

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Лев

Детки-Львы склонны к индивидуальности. Родители должны лишь направить это качество в нужное русло. Некоторые Львята в 2018 году откроют для себя новые таланты. Живопись, актерское мастерство, певческое искусство — каждый ребенок, рожденный под этим знаком Зодиака, найдет любимое увлечение. Чтобы укрепить веру в собственные силы, таким детям нужны положительные примеры. Дайте Львятам почитать книги о великих личностях и настоящих героях. Прочитанное в 2018 году останется в памяти надолго и заложит основу для развития личности.

Дева

Год Собаки обещает детям, рожденным под знаком Девы, много жизненных ситуаций, когда потребуется выражать свое мнение. Особенно это касается возрастной группы 10-14 лет. Некоторым из них покажется, что окружающий мир враждебен, появится потребность отстаивать свою позицию. Маленькие Девы будут этого стесняться, и подобная ситуация доставит дискомфорт. Перед родителями Дев стоит непростая задача: в 2018 они должны научить своих отпрысков азам дипломатии: высказываться вежливо, но твердо. В год Собаки у детей-Дев будет отменное здоровье. Самым неприятным заболеванием станет насморк. Год хорош для занятий спортом.

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Весы

За что бы ни взялись дети-Весы в 2018 году, будет получаться отлично. Учеба будет даваться легко. Те, кто отстает от школьной программы, смогут подтянуть оценки. Появится время для дополнительных увлечений. Звезды советуют купить детям-Весам домашнее животное. Ребенок научится дисциплине и заботе о самых близких. Несовершеннолетних представителей это знака Зодиака в год Собаки ожидают новые знакомства. Пик общения придется на летние месяцы. Поездка в лагерь или отпуск с родителями за границей принесут массу новых впечатлений. Первые месяцы зимы 2018 года — время, когда дети-Весы посвятят занятиям спортом.

Скорпион

Дети-Скорпионы эмоциональны и остро реагируют на все происходящее. В год Собаки эти черты характера проявятся с новой силой. Задача родителей — обеспечить качество эмоций. То есть сделать все возможное, чтобы маленьких Скорпионов окружали хорошие люди, а впечатления были только положительными. Своим родителям они устроят настоящее испытание на прочность. Они постоянно будут выяснять, кто же их любит больше — мама или папа. Только семейные вечера и совместные вылазки в выходные дни помогут обрести равновесие детям-Скорпионам.

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Стрелец

Маленькие Стрельцы — настоящие непоседы. Гиперактивность станет главным свойством этих детей в 2018 году. Она будет присуща и совсем еще малышам, и подросткам. Просто каждый из них будет проявлять ее по-своему. Чем старше ребенок, тем сложнее придется родителям. Особое внимание стоит уделить тем, кто уже заканчивает школу. Приоритеты могут неожиданно сместиться, и это расстроит старшее поколение. Такую ситуацию вполне возможно предупредить. Не бойтесь загружать своих детей дополнительными знаниями. Это позволит направить энергию Стрельцов в нужное русло.

Козерог

Таких жизнерадостных детишек еще стоит поискать. Во всем, что с ними происходит, они видят особенное очарование. В 2018-м их будет радовать абсолютно все. Снег зимой, запах цветущих деревьев весной или осенний листопад — восторг обеспечен по любому поводу. Маленькие Козерожки даже не потребуют дополнительных проявлений родительской любви. Они сами будут отдавать ее с лихвой своим мамам и папам. Год Собаки — самое время заняться активными видами спорта. Козерогам хорошо подойдут спортивные танцы.

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Водолей

Родители должны позаботиться о том, чтобы у деток-Водолеев было достаточно книг и развивающих игр. Особенно это касается дошколят. Год Желтой Собаки как нельзя лучше располагает к получению новых знаний, развитию логического и аналитического мышления. Тренировать гибкость ума стоит и детям постарше. Им звезды советуют изучить азы финансовой грамотности. Знания, полученные в 2018-м, заложат основу на будущее. У Водолеев есть шансы стать в будущем хорошими бизнесменами.

Рыбы

Ласки много не бывает. Маленькие Рыбки млеют, когда мама находится рядом. Они обожают подарки, поэтому баловать своих чад можно не только на праздники. 2018-й — год, когда между родителями и детьми-Рыбами сложатся очень хорошие отношения. Завяжется настоящая дружба, разница в возрасте будет лишь условной. Мать и отец станут примером для подражания. Поэтому родителям стоит быть внимательными и не допускать промахов в поведении. Многое зависит от микроклимата в семье. Ссоры между старшими недопустимы. Они негативно скажутся на эмоциональном фоне ребенка.

Тема:
Новый год и Рождество в Молдове 2018 (96)

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Теги:
Год Желтой Собаки, гороскоп, астрология, предсказания, дети
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