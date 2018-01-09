Румыны согласны на введение химической кастрации - граждане негодуют: как можно не применять специальные меры к тем, кто несет угрозу детям и женщинам

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Случай в Румынии с полицейским-педофилом поднял проблему, которая, увы, была актуальна и прежде. Речь идет о степени необходимости вводить жестокое физическое наказание, направленное на лишение возможности функционировать некоторые органы тела.

Просто край!

Как сообщает ro.sputnik.md, этот вопрос был поднят на передаче "Sinteza Zilei" румынского телевидения. В передаче участвовал и журналист Михай Гыдя, который провел социологический опрос. Он попросил граждан Румынии ответить на вопрос: "Считаете ли вы необходимым химическую кастрацию для педофилов и насильников".

Убийца Кристины Пархоменко обвинен в изнасиловании сокамерника >>>

В фейсбуке за 12 часов в пользу введения такого наказания высказались 5022, то есть, 98 % от общего числа проголосовавших.

Предмет обсуждения

Химическая кастрация — это когда осужденному дают препараты, снижающих половое влечение и исключающих возможность совершения полового акта. В качестве наказания эта мера применяется в ряде стран. В России, например, соответствующий закон был принят в начале 2012 года.

© AP Photo / Gregorio Borgia В Италии садист десять лет пытал и насиловал румынку

А что в Молдове?

В Молдове же еще в 2013 году такой законопроект, о химической кастрации педофилов и насильников, был объявлен неконституционным. В 2012 году его принял парламент, но Конституционный суд решил иначе. Но инициаторы этого законопроект заявляли, что за последние несколько лет (на тот момент) в стране были зафиксированы полтора десятка случаев, когда к ответственности за педофилию привлекались те, кто в прошлом уже совершал аналогичные преступления. То есть, речь идет о рецидиве.

Дом культуры изнасилования, или Вселенский моральный партком? >>>

Тогдашний президент Молдавии Николай Тимофти отказался промульгировать документ, принятый парламентом, посчитав, что он нарушает права человека и противоречит конституции. Депутаты преодолели президентское вето и, все же, утвердили документ. И пока КС не сказал веское "Нет", к химической кастрации — наряду с тюремным заключением — были приговорены пять человек. Правда, никого из них не кастрировали.

Последний приговор был вынесен в отношении жителя Штефан Водэ, изнасиловавшего двух девочек пяти и шести лет. Наряду с химической кастрацией ему назначили наказание в виде 17 лет лишения свободы.