Раймонд Паулс о сотрудничестве интеллигенции с КГБ: мы все это делали

История о возможном сотрудничестве Донатаса Баниониса с КГБ не заинтересовала композитора Раймонда Паулса - все советские деятели культуры подписывали какие-то бумаги при выезде за границу

КИШИНЕВ, 9 янв — Sputnik. Композитор Раймонд Паулс не считает достойным интереса и внимания сообщение так называемого Центра по изучению геноцида жителей Литвы и сопротивления о том, что актер Донатас Банионис, скончавшийся в 2014 году, и скрипач и дирижер Саулюс Сондецкис, умерший в 2016 году, в советский период работали на КГБ. Об этом пишет Sputnik Латвия со ссылкой на портал Baltnews.lv.

© Sputnik/ Ирина Павлова Актер театра и кино, народный артист СССР Донатас Банионис и дирижер, народный артист СССР Саулюс Сондецки

"Что я могу думать по этому поводу? Это — история. История у нас сложная," — прокомментировал Раймонд Вольдемарович данное заявление.

О сотрудничестве Баниониса с КГБ Паулсу ничего не было известно, и знать он об этом ничего не хочет.

"Банионис — великий актер. Это я знаю. Всё остальное мне не интересно," — сказал композитор.

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На вопрос о тех деятелях латвийской культуры, которые, по словам председателя комиссии по научному изучению документов КГБ ЛССР Карлиса Кангериса, сотрудничали в советское время с Комитетом госбезопасности, Паулс ответил: "Это давно уже надо было сделать: открыть и вытряхнуть эти "мешки КГБ". И забыть об этом. Не надо из этого делать сенсацию".

Паулса совершенно не смущает тот факт, что ему самому приходилось общаться с коллегами, которые, возможно, были информаторами КГБ Латвийской ССР.

"Мы все в свое время подписывали какие-то бумажки… когда выезжали из страны. Мы все это делали", — сказал композитор и добавил, — "Пусть лучше занимаются экономикой".