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Катрин Денев на 67-м Каннском фестивале. День восьмой

Катрин Денев: неловкое ухаживание - не уголовный проступок

© Sputnik/ Екатерина Чеснокова
Общество
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Группа активисток во главе с Катрин Денев отреагировала на скандалы с сексуальными домогательствами в киноиндустрии

КИШИНЕВ, 10 янв — Sputnik. Совместно с французской актрисой Катрин Денев и писательницей Катрин Милле сто женщин выступили против волны "ненависти к мужчинам". Группа активисток написала открытое письмо, которое опубликовала газета Le Monde, сообщает РИА Новости.

Авторы письма видят в движении против домогательств признаки пуританства и называют право мужчин "приставать к женщинам" неотъемлемой частью сексуальной свободы.

"Изнасилование — это преступление. Но настойчивое или неловкое ухаживание — не уголовный проступок, а галантность — не мачистская агрессия… Мужчины были наказаны в кратчайшие сроки, они вынуждены были покинуть свои рабочие места, хотя все, что они делали — касались чьего-то колена или пытались получить поцелуй", — заявила Денев.

Полиция США
© Sputnik/ Наталья Селиверстова
Политик из США покончил с собой после обвинений в домогательствах

Инициаторы письма уже подверглись критике — прежде всего со стороны представительниц феминистских ассоциаций и политиков, которые на страницах того же Le Monde уже объявили Денев и ее единомышлениц в "апологии изнасилования".

Массовая кампания по преследованию мужчин, возникшая после обвинений в адрес голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, продолжается до сих пор. О сексуальных домогательствах продюсера также рассказали другие актрисы, в том числе американская актриса Розанна Аркетт, снявшаяся в фильме "Криминальное чтиво", известная французская актриса Жюдит Годреш и американская актриса Кэтрин Кендалл.

Многие деятели искусства, политики и кино стали фигурантами скандалов: знаменитый актер Кевин Спейси лишился карьеры после огласки случаев приставания, голливудская актриса Хезер Линд обвинила экс-президента Америки Джорджа Буша-старшего в сексуальных домогательствах.

Теги:
активистки, против, группа, домогательства, ненависть, Денев, Катрин
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