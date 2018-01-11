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Обращение к RIA Global стать иноагентом вредит отношениям России и США

© Fotolia/ Mihajlo Maricic
Общество
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Тема:
Преследование Sputnik и RT в США и Европе (21)
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Минюст США обязал компанию RIA Global LLC, занимающуюся производством контента для международного агентства и радио Sputnik, зарегистрироваться в качестве иностранного агента.

КИШИНЕВ, 11 янв — Sputnik. Требование к RIA Global зарегистрироваться иноагентом вредит отношениям России и США. Это говорится в тексте заявления посольства России в США.

Sputnik
© Sputnik/
Вещателя программ Sputnik в США уведомили о регистрации иноагентом

"Стало известно, что производящая контент для Sputnik компания RIA Global сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда телеканал RT лишили аккредитации в конгрессе" — говорится в заявлении.

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"Мы считаем это действия неприемлемыми. Расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету", — добавили в посольстве.

Дипломаты задались вопросом, где в этой связи реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов и будет ли протестовать против подобных шагов ОБСЕ.

"Не исключаем при этом, что в соответствии утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей", — заключили в посольстве России в США.

Свое решение обязать RIA Global зарегистрироваться в качестве иноагента власти США мотивируют тем, что в соответствии с законом о регистрации иноагентов FARA этот статус должны получать все осуществляющие "политическую деятельность" от лица иностранных субъектов.

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Теги:
RIA Global, иностранный агент, США, Информационные службы, Телевидение, Интернет-издание
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