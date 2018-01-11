19:14 11 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 2°C
Прямой эфир
Поиск
Слово Спасибо на деревянных кубиках

История праздника вежливости: 11 января - всемирный день "спасибо"

CC0 / Pixabay / Wokandapix
Общество
Получить короткую ссылку
3510

Самый вежливый день в году - Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day) - празднуют 11 января

Вежливость ценилась во все времена, а значение хороших манер и их необходимость в повседневной жизни прекрасно осознает каждый человек, хотя большую часть благодарностей мы выражаем, не задумываясь об их смысле, как бы невзначай.

Слова благодарности имеют волшебную силу, так как люди с их помощью передают друг другу положительные эмоции, радость, свое внимание. Поэтому, психологи рекомендуют как можно чаще произносить от чистого сердца выражения благодарности с улыбкой на устах.

История и традиции

Всемирный день "спасибо", который призван напомнить жителям планеты о ценности хороших манер, вежливости, умении благодарить окружающих за добрые поступки, учрежден по инициативе Юнеско и ООН.

Впервые выражение "спасибо" зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году.

Русский аналог способа выражения признательности появился примерно в это же время — слово "спасибо", устоявшееся сокращение от фразы "Спаси Бог", которой выражали на Руси благодарность.

Это говорит о том, что, как и русское "спасибо", так и "спасибо", произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют для культуры любого народа чрезвычайно важное значение.

Самый "благодарный" день в году многие празднуют с большим размахом и с превеликим удовольствием. Во многих городах во Всемирный день "спасибо" проводятся ярмарки, устраиваются образовательные акции, конкурсы и множество других развлекательных мероприятий.

В образовательных учреждениях говорят о важности благодарности — активисты рассказывают о культурных традициях, этике, хороших манерах. Молодые люди проводят уличные акции, посвященные празднику, принять участие в которых готовы многие.

Открытка с надписью Спасибо
CC BY 2.0 / Flickr / Virginia L. / Thank you
Открытка с надписью "Спасибо"

Во Всемирный день "спасибо" проводят благотворительные акции, на которых собирают для нуждающихся средства. В этот день люди говорят друг другу теплые слова, обмениваются открытками с надписью: "Спасибо!", то есть в целом стараются быть предельно вежливыми и выражать благодарность.

Магические свойства

Слово "спасибо", как считают психологи, обладает магическими свойствами, оно может успокоить и согреть своей теплотой. Слово "спасибо" является своеобразным устным "поглаживанием", столь необходимым как в детстве, так и во взрослой жизни. Именно поэтому вежливости учить стоит с детства.

Выражение благодарности, по мнению специалистов, улучшают здоровье всем — и того, к кому они обращены, и того, кто их произносит. Но следует помнить, что истинная благодарность, которая может принести пользу, только та, что идет от чистого сердца, отсюда и выражение – "благо дарю".

В частности, слова благодарности, особенно "спасибо", влияют положительно на эмоциональное состояние и умственную деятельность человека. Выражение "спасибо" применять в жизни легко, оно очень простое и искреннее и является проводником установления теплых доброжелательных отношений.

Известный американский психолог Вирджиния Сатир писала, что людям для выживания нужно по четыре объятия в день, для поддержки — по восемь объятий, а для роста — по двенадцать объятий в день.

Так что почаще говорите волшебное слово "спасибо" и дарите людям частицу своего душевного тепла, и оно обязательно "бумерангом" вернется к вам.

Интересные факты

Говоря "спасибо", нужно смотреть человеку в глаза, так как благодарность не должна быть условной.

Нельзя благодарить людей в состоянии раздражения, так как благодарность не достигнет своей цели и не принесет радость никому.

Староверы не используют слово "спасибо", избегая его в своей речи, так как считают, что слово родилось из словосочетания "спаси Бай". Бай — имя одного из языческих богов.

Из крупных городов мира самым вежливым считается Нью-Йорк — "спасибо" здесь чаще всего произносят. В рейтинге вежливости Москва заняла 30-е место среди 42 крупных городов. 

Новый год в Нью-Йорке
© REUTERS/ Darren Ornitz
Новый год в Нью-Йорке

Слова благодарности реже всего можно услышать в Мумбаи — в самом населенном городе Индии.

Помните, что слова благодарности обладают волшебными свойствами —люди с их помощью дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции, то, без чего наша жизнь стала бы мрачной и скудной.

Поэтому не скупитесь на добрые и теплые слова, поблагодарите в этот день всех, кто рядом с вами, всех, кого любите и цените.

Произнося "спасибо", вы благодарите саму Судьбу, Бога, пронизывая светом и теплом не только того, к кому обращены слова, но и свою собственную ауру.

Слово "спасибо", по своей этимологии, несет в себе знак рождения, символ удачи, связь земли и неба, а также мужской и женской сущности. И слово, произнесенное с искренней интонацией, активирует смысл, заложенный в него, и подарит бездну позитива и добра.

Ежегодно, наряду со Всемирным днем "спасибо", мы празднуем Всемирный день благодарности (World Gratitude Day), который отмечаем 21 сентября.

Sputnik Грузия подготовил подборку о том, как говорить спасибо на разных языках мира.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников

Теги:
спасибо, вежливость, благодарность
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

  • Больничный коридор
    Внесены важные изменения в договор об оказании помощи по ОМС

    Штрафы и обязательства – что представляет собой обновленный договор об оказании медицинских услуг застрахованным и нет гражданам Молдовы.

    256
  • Дорин Киртоакэ
    Суд отказал Киртоакэ

    Первый вице-председатель Либеральной партии Молдовы Дорин Киртоакэ, который проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, хотел выехать из страны, но суд спустил его с небес на землю

    34
  • Спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью, бывший министр иностранных дел Италии, бывший вице-президент Еврокомиссии Франко Фраттини
    Фраттини: роль России по Приднестровью остается центральной

    Новый спецпредставитель ОБСЕ по Приднестровью, известный итальянский политик Франко Фраттини в четверг в интервью РИА Новости выразил уверенность в том, что вклад России в приднестровское урегулирование будет оставаться позитивным, без чего достижение соглашения о примирении там невозможно.

    205

Орбита Sputnik

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

  • Архивное фото военно-спортивной игры Десант Утриа
    Десант в прошлое

    Эстонскую Нарву вновь "отобьют" у Красной армии: военно-спортивная игра "Десант Утриа", по замыслу ее организаторов, напомнит о событиях почти вековой давности.

  • Объявление внука на час
    Социальный внук

    Молодой человек из Гродно вызвался стать "внуком на час" и помогать пенсионерам решать мелкие бытовые дела за почасовую плату.

  • Вид на исторический центр Тбилиси, крепость Нарикала и район Абанотубани
    Хаб культуры и искусства

    Тбилиси вошел в список городов с инновационным дизайном, которые следует посетить в 2018 году, составленный телеканалом CNN.

  • Алик Карди оглы
    Боевой рейтинг

    Абхазский профессиональный боксер Батал Чежия готовится к очередному рейтинговому бою, который должен пройти в рамках мирового боксерского шоу в Сочи.

  • Вызов всей нашей республике – Глава ДНР Захарченко об убийстве Моторолы
    Будем сотрудничать!

    Южная Осетия и Донецкая народная республика разрабатывают документы о сотрудничестве в военной и банковской сферах, заявил глава ДНР Александр Захарченко.

  • Производство шпрот на предприятии Brīvais vilnis
    Достояние республики

    Чем на самом деле закончилась шумиха вокруг поставок рижских шпрот в Россию, какие консервы все же отправились на экспорт, а какие остались достоянием Латвии.

  • Каунасский замок в Старом Городе
    Литовцы, вернитесь!

    Президент Литвы Даля Грибаускайте обсудила с мэрами вопросы эмиграции граждан и возможности возвращения их на родину.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Женский хоккей на люду в купальниках. Миннеаполис, США, 1925 год. Архивное фото
Женская красота в стиле ретро, или хоккей в купальниках
В Германии остановили конвой с американскими гаубицами
В Германии остановили конвой с американскими гаубицами
Болельщикам на заметку
Болельщикам на заметку: спортивные события 2018 года

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться