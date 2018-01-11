История праздника вежливости: 11 января - всемирный день "спасибо"

Самый вежливый день в году - Всемирный день "спасибо" (International Thank You Day) - празднуют 11 января

Вежливость ценилась во все времена, а значение хороших манер и их необходимость в повседневной жизни прекрасно осознает каждый человек, хотя большую часть благодарностей мы выражаем, не задумываясь об их смысле, как бы невзначай.

Слова благодарности имеют волшебную силу, так как люди с их помощью передают друг другу положительные эмоции, радость, свое внимание. Поэтому, психологи рекомендуют как можно чаще произносить от чистого сердца выражения благодарности с улыбкой на устах.

История и традиции

Всемирный день "спасибо", который призван напомнить жителям планеты о ценности хороших манер, вежливости, умении благодарить окружающих за добрые поступки, учрежден по инициативе Юнеско и ООН.

Впервые выражение "спасибо" зафиксировано в словаре-разговорнике, изданном в Париже в 1586 году.

Русский аналог способа выражения признательности появился примерно в это же время — слово "спасибо", устоявшееся сокращение от фразы "Спаси Бог", которой выражали на Руси благодарность.

Это говорит о том, что, как и русское "спасибо", так и "спасибо", произнесенные практически на всех языках мира, имели и имеют для культуры любого народа чрезвычайно важное значение.

Самый "благодарный" день в году многие празднуют с большим размахом и с превеликим удовольствием. Во многих городах во Всемирный день "спасибо" проводятся ярмарки, устраиваются образовательные акции, конкурсы и множество других развлекательных мероприятий.

В образовательных учреждениях говорят о важности благодарности — активисты рассказывают о культурных традициях, этике, хороших манерах. Молодые люди проводят уличные акции, посвященные празднику, принять участие в которых готовы многие.

Во Всемирный день "спасибо" проводят благотворительные акции, на которых собирают для нуждающихся средства. В этот день люди говорят друг другу теплые слова, обмениваются открытками с надписью: "Спасибо!", то есть в целом стараются быть предельно вежливыми и выражать благодарность.

Магические свойства

Слово "спасибо", как считают психологи, обладает магическими свойствами, оно может успокоить и согреть своей теплотой. Слово "спасибо" является своеобразным устным "поглаживанием", столь необходимым как в детстве, так и во взрослой жизни. Именно поэтому вежливости учить стоит с детства.

Выражение благодарности, по мнению специалистов, улучшают здоровье всем — и того, к кому они обращены, и того, кто их произносит. Но следует помнить, что истинная благодарность, которая может принести пользу, только та, что идет от чистого сердца, отсюда и выражение – "благо дарю".

В частности, слова благодарности, особенно "спасибо", влияют положительно на эмоциональное состояние и умственную деятельность человека. Выражение "спасибо" применять в жизни легко, оно очень простое и искреннее и является проводником установления теплых доброжелательных отношений.

Известный американский психолог Вирджиния Сатир писала, что людям для выживания нужно по четыре объятия в день, для поддержки — по восемь объятий, а для роста — по двенадцать объятий в день.

Так что почаще говорите волшебное слово "спасибо" и дарите людям частицу своего душевного тепла, и оно обязательно "бумерангом" вернется к вам.

Интересные факты

Говоря "спасибо", нужно смотреть человеку в глаза, так как благодарность не должна быть условной.

Нельзя благодарить людей в состоянии раздражения, так как благодарность не достигнет своей цели и не принесет радость никому.

Староверы не используют слово "спасибо", избегая его в своей речи, так как считают, что слово родилось из словосочетания "спаси Бай". Бай — имя одного из языческих богов.

Из крупных городов мира самым вежливым считается Нью-Йорк — "спасибо" здесь чаще всего произносят. В рейтинге вежливости Москва заняла 30-е место среди 42 крупных городов.

© REUTERS/ Darren Ornitz Новый год в Нью-Йорке

Слова благодарности реже всего можно услышать в Мумбаи — в самом населенном городе Индии.

Помните, что слова благодарности обладают волшебными свойствами —люди с их помощью дарят радость друг другу, выражают внимание и передают положительные эмоции, то, без чего наша жизнь стала бы мрачной и скудной.

Поэтому не скупитесь на добрые и теплые слова, поблагодарите в этот день всех, кто рядом с вами, всех, кого любите и цените.

Произнося "спасибо", вы благодарите саму Судьбу, Бога, пронизывая светом и теплом не только того, к кому обращены слова, но и свою собственную ауру.

Слово "спасибо", по своей этимологии, несет в себе знак рождения, символ удачи, связь земли и неба, а также мужской и женской сущности. И слово, произнесенное с искренней интонацией, активирует смысл, заложенный в него, и подарит бездну позитива и добра.

Ежегодно, наряду со Всемирным днем "спасибо", мы празднуем Всемирный день благодарности (World Gratitude Day), который отмечаем 21 сентября.

Sputnik Грузия подготовил подборку о том, как говорить спасибо на разных языках мира.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников