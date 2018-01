Ученые утверждают: женщины лучше мужчин переживают голод и эпидемии

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Европейские ученые выяснили, почему женщины живут дольше мужчин. Согласно выводам исследователей, причиной являются биологические особенности женского пола. Статья специалистов опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи анализировали периоды голода в Ирландии в 1845-1849 годах, массового голода в Швеции и голодомора на Украине и доказали, что женщины жили значительно дольше мужчин, даже когда не хватало пищи. Соответствующие сведения появились в научном издании. Специалисты делают акцент на способности представительниц слабого пола к выживанию. Это может быть связано с несколькими физиологическими причинами.

Ученые полагают, что причиной низкой продолжительности жизни у мужчин является высокая выработка тестостерона, который может нарушить работу иммунной системы. При этом эстрогены, синтезируемые в организме женщин, обладают противовоспалительным эффектом.