19:56 13 Января 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв-2°C
Прямой эфир
Поиск
Святочные гадания

Старый новый год 2018: как правильно гадать

© Sputnik/ Alexey Kudenko
Общество
Получить короткую ссылку
33911

Старый Новый год и Крещение - самое популярное время для гаданий

Наши предки считали, что гадания на Святки отличаются особой точностью и достоверностью. А это значит, что приподнять завесу в будущее и узнать, что его ожидает, может каждый человек на на Старый Новый год и Крещение, и вполне самостоятельно. 

И хотя Церковь осуждает любые попытки узнать будущее с помощью ворожбы и магии, люди гадали и продолжают гадать. Неизвестность и таинственность притягивала людей всегда, поэтому многие спешат в эти праздничные дни погадать на суженого, на будущее или провести обряд на привлечение денег и удачи. 

Гадания на будущее и на суженного, всегда вызывали наибольший интерес у девушек, которые жаждали узнать имя будущего супруга, или что еще "круче" — увидеть его отражение в зеркале или в обручальном кольце.

Sputnik Грузия поинтересовался, какие обряды и гадания на суженного и на будущее проводили на Старый Новый год и Крещение и какие из них пользовались наибольшей популярностью.

Гадания

Ворожбе и гаданиям в старину посвящались святочные вечера, соответственно, все, кто хочет заглянуть, по традициям предков, в свое будущее, могут сделать это до Крещения Господня, в любой из вечеров, в том числе и в ночь на Старый Новый год.

Гадания можно выбрать любые. Самые популярные из них гадания на исполнение желания, на будущее и, естественно, на суженого или суженую.

Гадали в старину на всем, что только под руку попадалось — на кольцах, зеркалах, фасоли, башмаках, рисе, луковицах, вениках, яблоках и даже на заборных досках, что и в наше время несложно выполнить. 

Праздник Святки в Витославлицах
© Sputnik/ Константин Чалабов
Старый Новый год и св. Василий – языческие корни праздника

Девушка, раскинув руки, пыталась обхватить как можно больше досок в заборе, а потом считала их — четное число указывало на скорое замужество, а нечетное – одиночество.

На суженого

Имя будущего мужа узнать очень легко – нужно просто выйти на улицу и первого встречного мужчину попросить назвать его имя.

На Старый Новый год и Крещение, девушки могли не только узнать имя суженого, но даже увидеть его лицо в зеркале. Для этого в полночной темноте они садились между двумя зеркалами, зажигали свечи и начинали вглядываться в отражение, надеясь увидеть суженого. 

Гадали с зеркалом девушки и на улице. Стоя на перекрестке к месяцу спиной, смотря в зеркало и загадывая: "Суженый, ряженый, в зеркале покажись мне ". Как некоторые уверяют, суженый появляется в зеркальце через некоторое время.

В народе гадания в ночь на Старый Новый год считались самыми правдивыми, и поговаривали, что именно в это время можно увидеть своего будущего супруга во сне.

В частности, девушка распускала и расчесывала волосы, затем расческу клала под подушку, призывая волшебными словами будущего супруга: "суженый-ряженый, голову приди мне расчесать".

А узнать каким суженый будет можно было гаданием на карточных королей. Для этого, в ночь перед Старым Новым годом перед тем, как лечь спать, нужно положить карты с изображением королей под подушку, а утром, не глядя, вытащить одну карту.

Люди в старину верили, какой король достанется, таким будет и муж: бубновый король – суженый будет желанный, червей – молодой да богатый, трефи – военный, а пики – старый и ревнивый.

Где искать суженого

Во время Святок также можно узнать место, где искать суженого. В этом поможет следующее гадание: в непрозрачный мешок сложите несколько разноцветных пуговиц, желательно одного размера.

Настройтесь и задайте вопрос: "Милый мой, где ты?" и затем одну из них достаньте из мешочка. В соответствии с пуговицей ответ будет означать, где вы свою судьбу встретите.

Значение пуговиц: простая черная – на работе, зеленая – в магазине, коричневая – у друзей, белая – в путешествии, желтая – в транспорте, железная – он будет военный, со стразами – в кино, театре или сельском клубе, синяя – случайно на улице.

Старинные гадания

Одним из самых популярных гаданий на Старый Новый год и Крещение для молодых девушек, желающих узнать свое будущее, было "приглашение суженого на ужин".

Прежде, чем приступить к гаданию девица в пустой комнате накрывала стол скатертью, клала, кроме ножа и вилки, прибор и приговаривала: "Суженый-ряженый, приходи ужинать ко мне ". Затем запирала окна и двери и в одиночестве ожидала своего суженого.

Завывание ветра и удары в окна и дверь свидетельствовали о приближении жениха, а потом появлялся он, садился за стол и начинал развлекать ее беседой. Девушка, не двигаясь, должна была молча замечать черты лица и одежду и не отвечать на вопросы.

Затем внезапно встрепенувшись спрашивала в упор: "Как звать?". Суженый называл имя и вынимал что-то из кармана. В этот миг девушка должна была сказать: "Чур меня!" — и жених просто исчезал. 

Ковчег с мощами святого Пантелеймона в Богоявленском соборе
© Sputnik/ Юрий Кавер
Изгнание бесов в монастырях: экзорцизм или обряд, которому стоит доверять

В старину на Святки гадали и со свечой. Брали глубокую миску и до половины заполняли водой. На краях миски закрепляли бумажки, на которых были предварительно написаны вопросы, такие как "выйду ли в этом году замуж", "будет ли мне удача" и так далее.

Затем к маленькой деревянной дощечке прикрепляли небольшую свечу и зажигали, так чтобы пламя доставало до края закрепленных бумажек. На воду опускали дощечку со свечой и смотрели. Предсказанием была та бумажка с вопросом, которую опалит свеча.

Другие гадания

Из холщового мешочка с фасолью потенциальные невеста или жених с закрытыми глазами достает зернышко и рассматривает его. Если на зернышке нет пятнышек и щербинок, значит скоро сыграют свадьбу. А если есть пятнышки, то их количество указывает, сколько лет ждать до свадьбы.

Популярным среди девушек было гадание на будущую жизнь на вещах. Они брали валенок и клали туда несколько разных предметов. Например, кусочек сахара, означающий счастливую и безбедную жизнь, кольцо – замужество, платок – мужа-красавца, тряпку – мужа-бедняка, луковицу – слезы, монету – мужа-богача и так далее.

Валенок встряхивали и, не глядя, доставали предмет, первым попавший под руку, и по нему предсказывали судьбу.

Гадали девушки с подружками по нитке. Отрезали одинаковой длины нити и поджигали их одновременно. Чья нить быстрее других сгорит, та и выйдет замуж первой. А если нитка тут же потухнет или сгорит только до половины, то замуж выйти, увы, не суждено.

Гадали и по книге. Брали книгу и, прежде чем раскрыть ее, загадывали номер страницы и строку сверху или снизу. Затем книгу раскрывали и в загаданном месте читали. Прочитанное толковали в соответствии с загаданным желанием на замужество, достаток, будущее и так далее.

В Старый Новый год гадали и на желание. 13 января, перед тем как лечь спать, писали на отдельных бумажках 12 желаний, сворачивали листки аккуратно и клали под подушку. Проснувшись, утром вытягивали три из них, которые обязательно в новом году исполнялись.

Некоторые относятся к гаданиям очень серьезно, другие – с толикой юмора, как к одному из видов времяпровождения на праздники. А нам остается только пожелать вам удачи и счастья в наступающем Старом Новом году.

Материал подготовлен на основе открытых источников

По теме

Цискаридзе: стоит ли верить астрологии и гаданиям
Теги:
народные приметы, гадания, приметы
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

  • Сборник законов и молоток судьи
    Пощады не будет

    Эстонский суд отказал в просьбе о досрочном освобождении 73-летнему педофилу, отбывающему срок в Тартуской тюрьме.

  • Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик
    По собственному желанию

    Посол Польши в Беларуси Конрад Павлик завершает дипломатическую миссию по собственному желанию, заявили в диппредставительстве.

  • Каха Каладзе в матче звезд мирового футбола
    Мэр на поле

    Мэр Тбилиси Каха Каладзе сыграет за сборную Грузии в международном футбольном турнире имени Давида Петриашвили "Зимний Кубок".

  • Кама Гопия с подопечными фонда Киараз
    Новогоднее путешествие

    Подопечные общественной организации "Киараз" побывали на Кремлевской елке, посетили Московский океанариум и Музей космонавтики.

  • Осетинские борцы завоевали на всероссийском турнире 8 медалей
    Московский триумф

    В Москве завершился всероссийский турнир по вольной борьбе на призы олимпийского чемпиона Александра Иваницкого, осетины завоевали восемь медалей.

  • Моющие средства в супермаркете
    Все устраивает!

    Латвия — единственная страна в ЕС, которая говорит, что проблем с разницей в качестве продуктов в Восточной и Западной Европе нет.

  • Линии электропередач, архивное фото
    Сюрприз для Вильнюса

    Вильнюс так спешил обрести "энергетическую независимость" от России и Белоруссии, что может, сам того не заметив, оказаться в энергетическом рабстве у Польши.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Традиции святого Василия: ансамбль «Ватра Сатулуй» в гостях у Спутник Молдова
День св. Василия: ансамбль "Ватра Сатулуй" в гостях у Sputnik
Салют из крупнейшего снаряда освятил небо над ОАЭ
Салют из крупнейшего снаряда освятил небо над ОАЭ
Как алкоголь влияет на организм
Алкоголь и его влияние на организм

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться