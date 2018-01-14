Победитель Евровидения-2017 выйдет на сцену с "новым" сердцем

Португалец Сальвадор Собрал, победивший в конкурсе Евровидение - 2017 перенес операцию по пересадке сердца и уже выписан из больницы

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Победитель прошлогоднего Евровидения уже вернулся из больницы домой и вскоре намерен назвать дату своего возвращения на сцену, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на местные СМИ.

После операции по трансплантации Собрал течение месяца находился в госпитале Санта Круз в Лиссабоне. Врачи оценили его состояние как стабильное и отпустили артиста домой. Однако выступать он сможет еще нескоро: ему предстоит длительный курс реабилитации.

Сам певец сообщил своим поклонникам, что в ближайшее время определится с датой возвращения к концертной деятельности. Он также признался, что спешить не будет, поскольку доктора рекомендовали воздержаться от серьезных физических нагрузок и избегать многолюдных мест.

Напомним, что Сальвадор Собрал из-за резкого ухудшения самочувствия был экстренно госпитализирован еще в сентябре 2017 года. На протяжении трех месяцев он был подключен к специальной аппаратуре, помогающей поддерживать организм. Все это время он ждал подходящего донора.

Операция по пересадке победителю Евровидения потребовалась из-за врожденного порока сердца. По информации медиков, ее необходимо было сделать до конца 2017 года, поскольку сердце Собрала уже было сильно "изношено", и промедление грозило ему гибелью.