День памяти Преподобного Серафима Саровского: житие, молитвы, акафист

Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год: 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного, а 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году

Святого Серафима Саровского церковь считает чудотворцем, которого Господь избрал для Своих дел.

15 января Православная церковь чтит память Серафима Саровского — за святую жизнь преподобный неоднократно удостоился посещения Божией Матери и Святых.

Серафим Саровский был прозорлив, исцелял душевные и телесные недуги, и, если Святого попросить о заступничестве, он обязательно поможет и жизнь изменится к лучшему.

Помощь преподобного испытывали на себе неоднократно не только православные, но и люди других вероисповеданий.

Житие

Родился будущий Святой в Курске, в благочестивой купеческой семье 19 июля 1759 года. До пострига, преподобный Серафим Саровский, вся жизнь которого отмечена знамениями милости Божией, носил имя Прохор.

Чудеса начали происходить с Прохором еще в детстве — упав случайно с колокольни храма, он остался невредим.

© Sputnik/ Юрий Кавер Преподобный Серафим Саровский

Оставить мир окончательно Прохор решил в семнадцать лет — мать благословила его простым медным крестом, с которым до конца жизни он не расставался.Вскоре он тяжело заболел, однако матери его приснилась Пресвятая Богородица и пообещала, что он будет исцелен. И действительно, больной ребенок быстро поправился, когда его приложили к Курской иконе Божией Матери "Знамения".

Старец Киево-Печерской лавры посоветовал Прохору пойти в Саровский монастырь в Тамбове, где в 1778 году он стал послушником. Постриг с именем Серафим, что значит, "пламенный" он принял в 1786 году, а через год был посвящен в сан иеродиакона.

Молодой подвижник уже в то время удостоился при богослужениях лицезреть святых Ангелов и Самого Господа Иисуса Христа, идущего по воздуху в окружении Небесных Сил.

В сан иеромонаха Серафим Саровский был рукоположен в 1793 году. Имея склонность к уединению, он старался жить подальше от других людей, поэтому жил в лесу в келье, сам себе искал пропитание, на протяжении многих лет соблюдал строжайший пост и постоянно молился. Он не считал это подвигом — таково было его искреннее желание.

© Sputnik/ Дмитрий Коробейников На выставке "Преподобный Серафим Саровский" в Москве

Он отдавал себя молитвам полностью — день и ночь. Молился он на камне — люди узнали об этом и стали приходить к нему за советами. Говорят, что к нему чудесным образом постоянно приходили дикие животные, включая медведей — преподобный их кормил хлебом.

Богатые посетители также часто приходили к отцу Серафиму Саровскому, поэтому разбойники решили его ограбить. Они избили преподобного Серафима в лесу во время молитвы, проломив ему голову обухом топора, но богатств так и не нашли.

После этого случая, преподобный Серафим чудом выжил, но навсегда остался сгорбленным. Разбойников поймали, но не наказали, по настоянию Святого.

Серафим Саровский в начала XIX века принял обет молчания и почти 20 лет старался его исполнять. Последние семь-восемь лет своей жизни Святой принимал всех, кто желал его видеть, и исцелял болезни людей. Царь Александр Первый был в числе его гостей.

Преподобный Серафим Саровский отошел к Господу с миром в 1833 году – его нашли бездыханным в коленопреклоненной молитве перед иконой Богоматери "Умиление", перед которой он всю свою жизнь молился.

© Sputnik/ Андрей Золотов Икона Павла Бусалаева "Преподобный Серафим Саровский с житием"

Официальным днем памяти Серафима Саровского является 15 января, а день обретения мощей Святого православная церковь отмечает 1 августа.

Множество чудес совершалось на могилке преподобного Серафима, после его смерти — они были собраны заботливо их свидетелями. Преподобный Серафим Саровский был причислен к лику святых в 1903 году.

Чудеса

С источником отца Серафима в Саровской обители связаны многие чудеса. Хромую девушку, которая на протяжении 18 лет не могла встать с постели, и никто не мог ее вылечить, принесли к источнику в 1903 году. Девушка выздоровела, после того, как родные окунули ее три раза в источник.

Известны также случаи, когда люди помолившись и умывшись из святого источника прозревали, обретали слух и голос.

Один из них произошел после крестного хода, впереди которого несли чудотворную икону Умиления Божьей Матери и большой образ Святого. Мать приложила глухонемую девочку к святому лику и выйдя из церкви, малышка воскликнула: "Мам!".

В Сарове факты исцелений тщательно записывались, а дежурные офицеры и свидетели из народа их подтверждали.

© Sputnik/ Александр Макаров Церемония захоронения мощей Преподобного Серафима Саровского в Троицком соборе Серафимо-Дивеевского женского монастыря

Крестьянка Сарапульского уезда Вятской губернии Евфимия Смольникова, которую разбил паралич шесть лет назад, полностью исцелилась выкупавшись в источнике.

От тяжкой болезни исцелилась и 19-летняя Матрена — жительница Ветлужского уезда Костромской губернии, у которой были сведены конечности, руки сжаты. После купания в источнике преподобного Серафима больная встала, конечности расправились, и она стала ходить.

От слепоты в часовне над могилой преподобного Серафима исцелилась 25-летняя жительница села Коровенки Богородицкого уезда Тульской губернии Елена Никитична Куломзина заболевшая пять лет назад.

Известны также случаи, когда люди исцелялись от сумасшествия, паралича и серьезных кожных заболеваний, после молитвы Святому. И примеров таких много.

Акафист Святому Серафиму

Избранный чудотворче и предивный угодниче Христов, скорый помощниче и молитвенниче наш, преподобне отче Серафиме! Величающе прославльшаго тя Господа, воспеваем ти похвальная. Ты же, имеяй велие дерзновение ко Господу, от всяких нас бед свободи, зовущих: Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Икос 1

Ангелов Творец избра тя изначала, да прославиши житием твоим пречудное имя Святыя Троицы: явился бо еси воистинну ангел на земли и во плоти серафим; яко луч пресветлый Вечнаго Солнца Правды, просветися житие твое. Мы же, зряще прехвальныя труды твоя, с благоговением и радостию глаголем ти сицевая: Радуйся, правило веры и благочестия; радуйся, образе кротости и смирения. Радуйся, преславное верных величание; радуйся, претихое скорбным утешение. Радуйся, прелюбимое иноков похваление; радуйся, живущим в мире предивное поможение. Радуйся, Российския державы славо и ограждение; радуйся, тамбовския страны священное украшение. Радуйся, преподобне Серафиме, Саровский чудотворче.

Полный текст хвалебного церковного песнопения Святому Серафиму Саровскому можно послушать, пройдя по ссылке.

О чем молятся

Святой Серафим Саровский — скорый помощник всем, кто обращается к его помощи, поэтому икона великого утешителя и целителя должна стоять в каждом доме, так как приносит удачу всем верующим.

Святой Серафим облегчает страдания и исцеляет от тяжелых заболеваний. Есть свидетельство, что еще при жизни Святой, используя только молитву и воду, набранную из источника, мог исцелять даже от смертельных болезней.

© Sputnik/ Дмитрий Коробейников Икона "Преподобный Серафим Саровский"

Святой образ, девушкам, которые искренне молятся, помогает выйти замуж, изменить личную жизнь к лучшему, а тем, кто уже связан семейными узами поможет укреплению отношений и любви.

Кстати, вылечится можно как в физическом плане, так и в духовном. Молитвы Серафиму Саровскому помогают справиться с гордыней и отчаянием, а также восстановить веру в Бога, поэтому часто к этой молитве прибегают матери детей, утративших веру в Бога.

Божественное изображение способствует также продвижения в бизнесе и торговле.

Молитвы

Молитва первая

О великий угодниче Божий, преподобне и богоносне отче наш Серафиме! Призри от Горния славы на нас, смиренных и немощных, обремененных грехми многими, твоея помощи и утешения просящих. Приникни к нам благосердием твоим и помози нам заповеди Господни непорочно сохраняти, веру православную крепко содержати, покаяние во гресех наших усердно Богу приносити, во благочестии христианстем благодатно преуспевати и достойны быти твоего о нас молитвеннаго к Богу предстательства. Ей, святче Божий, услыши нас, молящихся тебе с верою и любовию, и не презри нас, требующих твоего заступления: ныне и в час кончины нашея помози нам и заступи нас молитвами твоими от злобных наветов диавольских, да не обладает нами тех сила, но да сподобимся помощию твоею наследовати блаженство обители райския. На тя бо упование наше ныне возлагаем, отче благосердый: буди нам воистину ко спасению путевождь и приведи нас к невечернему свету Жизни Вечныя богоприятным предстательством твоим у Престола Пресвятыя Троицы, да славим и поем со всеми святыми достопокланяемое Имя Отца и Сына и Святаго Духа во веки веков. Аминь.

Молитва вторая

О пречудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к тебе скоропослушный помощниче! Во дни земнаго жития твоего никтоже от тебе тощ и неутешен отъиде, но всем в сладость бысть видение лика твоего и благоуветливый глас словес твоих. К сим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в тебе явися. Егда же призва тя Бог от земных трудов к небесному упокоению, николиже любовь твоя преста от нас, и невозможно есть исчислити чудеса твоя умножившаяся, яко звезды небесныя: се бопо всем концем земли нашея людем Божиим являешися и даруеши им исцеления. Темже и мы вопием ти: о претихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, николиже призывающия тя отреваяй, вознеси о нас благомощную твою молитву ко Господу сил, да укрепит державу нашу, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию научит нас, во еже безпреткновенно внити нам в вечное Небесное Царство, идеже ты ныне в незаходимей сияеши славе, и тамо воспевати со всеми святыми Живоначальную Троицу до скончания века. Аминь.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников