9 мая может стать официальным праздником в ЕС

9 мая может стать официальным праздником в странах Евросоюза - за это проголосовали депутаты Европарламента

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Девятое мая может стать государственным праздником и выходным днем в странах Евросоюза.

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По данным Russia Today, в резолюции по гражданским правам, за которую проголосовали 430 депутатов, есть пункт с предложением сделать "9 мая общеевропейским праздником для укрепления чувства принадлежности к европейской семье".

"Теперь странам предстоит решить, следовать ли призыву Европарламента и делать ли 9 мая выходным днём. Этот день является не только Днём Европы, но также для многих в ЕС эта дата ассоциируется с Днём Победы", — заявил европарламентарий от Чехии Томаш Здэховски.

Отмечается, что этот документ направлен Европейской комиссии, Совету ЕС, уполномоченному по правам человека Евросоюза, а также правительствам и национальным парламентам стран — членов объединения.