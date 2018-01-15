Британка вышла замуж за призрака пирата Карибского моря

Новобрачная жительница Великобритании арендовала лодку для проведения брачного ритуала и зачитала брачные клятвы в международных водах

КИШИНЕВ, 15 янв — Sputnik. Британка Аманда Тиг вышла замуж за призрака пирата Карибского моря, сообщает РИА Новости со ссылкой на The Daily Mirror.

Woman fed up with looking for perfect man marries ghost of 300-year-old pirate https://t.co/uOlqnSx47W pic.twitter.com/366JEGjese — Daily Mirror (@DailyMirror) 14 января 2018 г.

​Мужем 45-летней британки стал некий Джек (его фамилия неизвестна), который умер несколько столетий назад. По мнению Аманды, именно он стал прототипом Джека Воробья — главного героя "Пиратов Карибского моря".

Чтобы союз имел законную силу, женщина арендовала лодку и зачитала брачные клятвы в международных водах. Вместе с Амандой на торжестве находились ее родственники и друзья.

Как рассказала журналистам новобрачная, это самые лучшие отношения, которые она могла себе представить.

В 2015 году британка Софи Теннер вышла замуж за саму себя и даже измена с реальным мужчиной не смогла разрушить ее брак.

Также недавно стало известно, что американка Нурул Махджабин Хассан готовится к свадьбе с тетрисом, до этого у нее были отношения с калькулятором по имени Пьер.