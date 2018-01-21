Певица Вера Брежнева шокировала американцев на парковке

В субботу 20 января вечером ролик посмотрели более 2,2 миллиона раз

КИШИНЕВ, 21 янв – Sputnik. Известная певица Вера Брежнева устроила зажигательные танцы на подземной парковке в США, видео диких плясок исполнительница опубликовала на своей странице в Instagram.

Об этом сообщает Sputnik Беларусь.

Ролик был снят в Лос-Анджелесе, Брежнева вышла из автомобиля и сплясала под песню "Ты мой человек".

Публикация от Vera Brezhneva 🎤 (@ververa) Янв 18, 2018 at 11:07 PST

Свидетелями танца певицы стали многочисленные американские водители, которые проезжали мимо на парковке.

По состоянию на вечер субботы 20 января ролик посмотрели более 2,2 миллиона раз, пользователи Instagram поставили под видео свыше 177 тысяч лайков.