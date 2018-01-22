Польша привлекла Интерпол для поиска бывших эсэсовцев

Действия нынешних властей Польши, Украины, стран Балтии и ряда других говорят, что они не согласны с решениями Нюрнбергского трибунала и хотели бы их пересмотреть

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Польша с помощью Интерпола надеется найти и привлечь к суду 1600 членов СС, которые работали в концентрационных лагерях на территории страны и на сегодняшний день могут быть еще живы, сообщает Sputnik Эстония ссылаясь на издание Stolitsa. Список эсэсовцев составил Польский Институт национальной памяти. Первые 400 имен уже были переданы международной полиции.

По словам сотрудника IPN Роберта Яницкого, нынешняя акция IPN — последняя возможность найти и привлечь бывших эсэсовцев к суду. При составлении списка сотрудники института руководствовались метрикой членов СС, чтобы определить тех, кто может быть жив в настоящее время. 1600 были отобраны из возможных 23 тысяч. Больше всех в списке немцев и австрийцев, однако есть и украинцы, белорусы и латыши.

В ноябре 2017 года прокуратура Дортмунда предъявила обвинение двум бывшим членам СС, которые работали охранниками в концентрационном лагере Штуттгоф под Гданьском. По словам прокурора Андреаса Бренделя (Andreas Brendel), их обвиняют в уничтожении сотен заключенных лагеря. Состоится ли процесс, пока неясно: медики готовят заключение о состоянии здоровья бывших эсэсовцев, которым сейчас 93 и 94 года.

Эта инициатива Польского Института национальной памяти представляет собой исключительно позитивное действие, особенно на фоне активизирующтхся в Европе все больше сил, заинтересованных в замалчивании итогов Нюрнбергского процесса или подмене понятий. Как сообщал Sputnik Эстония, действия нынешних властей Польши, Украины, стран Балтии и ряда других говорят, что они не согласны с решениями Нюрнбергского трибунала и хотели бы их пересмотреть. Сюда можно отнести демонтаж и слом памятников советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, переписывание истории и реабилитацию нацистских коллаборационистов.