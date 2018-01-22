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Штаб-квартира Интерпола в Лионе

Польша привлекла Интерпол для поиска бывших эсэсовцев

© AFP 2018/ JEAN-PHILIPPE KSIAZEK
Общество
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Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (20)
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Действия нынешних властей Польши, Украины, стран Балтии и ряда других говорят, что они не согласны с решениями Нюрнбергского трибунала и хотели бы их пересмотреть

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Польша с помощью Интерпола надеется найти и привлечь к суду 1600 членов СС, которые работали в концентрационных лагерях на территории страны и на сегодняшний день могут быть еще живы, сообщает Sputnik Эстония ссылаясь на издание Stolitsa. Список эсэсовцев составил Польский Институт национальной памяти. Первые 400 имен уже были переданы международной полиции.

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По словам сотрудника IPN Роберта Яницкого, нынешняя акция IPN — последняя возможность найти и привлечь бывших эсэсовцев к суду. При составлении списка сотрудники института руководствовались метрикой членов СС, чтобы определить тех, кто может быть жив в настоящее время. 1600 были отобраны из возможных 23 тысяч. Больше всех в списке немцев и австрийцев, однако есть и украинцы, белорусы и латыши.

В ноябре 2017 года прокуратура Дортмунда предъявила обвинение двум бывшим членам СС, которые работали охранниками в концентрационном лагере Штуттгоф под Гданьском. По словам прокурора Андреаса Бренделя (Andreas Brendel), их обвиняют в уничтожении сотен заключенных лагеря. Состоится ли процесс, пока неясно: медики готовят заключение о состоянии здоровья бывших эсэсовцев, которым сейчас 93 и 94 года.

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Эта инициатива Польского Института национальной памяти представляет собой исключительно позитивное действие, особенно на фоне активизирующтхся в Европе все больше сил, заинтересованных в замалчивании итогов Нюрнбергского процесса или подмене понятий. Как сообщал Sputnik Эстония, действия нынешних властей Польши, Украины, стран Балтии и ряда других говорят, что они не согласны с решениями Нюрнбергского трибунала и хотели бы их пересмотреть. Сюда можно отнести демонтаж и слом памятников советским воинам, павшим в борьбе с фашизмом, переписывание истории и реабилитацию нацистских коллаборационистов.

Тема:
Холокост - горькая память о миллионах (20)
Теги:
првлечь, концентрационные лагеря, найти, суд, Нюрнбергский процесс, Интерпол, члены СС, Польша
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