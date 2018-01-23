Как уничтожали нации – 1,5 миллиона детских жертв Холокоста

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. В преддверии Международного дня памяти жертв Холокоста 27 января, мы вспоминаем о том, что погибшими в результате Шоа, — катастрофы европейского еврейства в годы Второй мировой войны или просто Катастрофы, — считаются шесть миллионов человек.

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Правда, большинство из нас слабо помнит, как именно нацисты проводили уничтожение "нежелательных".

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Как сообщает газета Еврейской общины Молдовы "Наш голос", самыми уязвимыми жертвами нацистов были дети. Согласно нацистской идеологии, убийство детей из "нежелательных" или "опасных" групп, рассматривалось как часть "расовой борьбы", а также как превентивная мера защиты.

Немцы и их пособники уничтожали детей вследствие идеологических причин и в связи с реальными или предполагаемыми нападениями партизан.

Было убито 1,5 миллиона детей, включая более миллиона евреев и десятки тысяч ромов, а также немецких детей с физическими и умственными недостатками, находившихся в лечебницах, польских детей и детей, проживавших на оккупированной территории Советского Союза.

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Подростки (13-18 лет) имели шанс выжить только в том случае, если их использовали как рабочую силу в принудительно-трудовых лагерях.

В гетто погибало множество детей — из-за отсутствия еды, одежды, крыши над головой. Нацистское руководство равнодушно относилось к массовой смертности детей, так как считало, что дети из гетто непригодны для какой-либо полезной деятельности, то есть — тунеядцы. Их редко использовали на принудительных работах, поэтому была велика вероятность их быстрой депортации в концлагеря или лагеря смерти (наряду со стариками, больными и инвалидами), где их обычно убивали.

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После прибытия в Освенцим или другой лагерь уничтожения большую часть детей сразу посылали на смерть в газовые камеры. На оккупированной Германией территории Польши и Советского Союза тысячи детей были расстреляны и брошены в общие могилы. Старостам еврейских советов гетто (юденратов) временами приходилось принимать болезненные и неоднозначные решения, чтобы выполнить германские квоты на депортацию детей в лагеря. Януш Корчак, директор сиротского приюта в Варшавском гетто, отказался покинуть обреченных на депортацию детей. Он добровольно отправился в лагерь смерти Треблинка, где погиб вместе со своими подопечными.

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Нацисты не щадили детей и других национальностей. Примерами могут служить расправы над цыганскими детьми в концлагере Освенцим. От 5 000 до 7 000 детей — жертв программы "эвтаназии". Дети, погибшие в результате "актов возмездия2, включая большинство детей в Лидице. Расстрелянные вместе с родителями дети, жившие в сельских районах на оккупированной территории Советского Союза.

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Но некоторые еврейские дети находили способ выжить. Многие из них контрабандой доставляли в гетто продовольствие и медика менты. Некоторые дети, члены молодежного движения, участвовали в акциях подпольного сопротивления. Многие из них совершали побег с родителями или другими родственниками, а иногда и сами, чтобы присоединиться к семейным отрядам, управляемым еврейскими партизанами.

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С 1938 по 1940 год функционировал "Киндертранспорт" (нем. — "Детский транспорт") — так называлась кампания по спасению еврейских детей-беженцев (без родителей). Тысячи таких детей были переправлены из нацистской Германии и оккупированной Европы в Великобританию. Некоторые не-евреи предоставляли убежище еврейским детям, а иногда, как в случае Анны Франк, и членам их семей. После капитуляции нацистской Германии и окончания Второй мировой войны беженцы и перемещенные лица разыскивали своих пропавших детей по всей Европе. Тысячи осиротевших мальчиков и девочек находились в лагерях для перемещенных лиц.