В аэропорту Ганновера произошла массовая драка между турками и курдами

Массовая драка произошла в аэропорту Ганновер-Лангенхаген между курдскими демонстрантами и турецкими пассажирами, два человека получили легкие ранения

КИШИНЕВ, 23 янв — Sputnik. Инцидент произошел в понедельник вечером в терминале B. Причиной драки послужила спонтанная демонстрация в поддержку курдов против военных действий Турции в Сирии. Среди прочего курдские демонстранты выкрикивали обвинения в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана. В ответ турецкие пассажиры, ожидавшие свой рейс в Стамбул, напали на демонстрантов.

По предварительным данным, на месте находилось около 180 человек. Полиции пришлось применить перцовый газ против 20 участников драки, чтобы взять ситуацию под контроль.

Правоохранители начали расследование в связи с четырьмя случаями нанесения телесного вреда и двумя случаями ущерба имуществу. Рейс в Стамбул, который должен был вылететь в 17.30 по местному времени (19.30 мск), пришлось отложить более чем на полчаса, отмечает РИА Новости.