Ленин возвращается... в немецкий Лейпциг

Предложение вновь извлечь демонтированный более двадцати лет назад памятник Ленину на свет божий внёс в 2013 году политик от партии ХДС Андреас Эрлер, который тогда был бургомистром Бишофсверды

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Лейпциг стал первым городом в Германии, где памятник Ленину решено восстановить, сделано это благодаря совместным усилиям политика из правящей партии "Христианско-демократический Союз" (ХДС) и автора скульптуры. Об этом сообщает Sputnik Deutschland, отметив, что памятник будет выставлен в городском музее.

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На территории бывшей ГДР и в Восточной Европе памятники Ленину сносились или пропадали на складах, так что этот шаг Лейпцига идёт вразрез с общепринятой тенденцией, подчеркивает издание.

Истории одного из самых оригинальных памятников Ленину в ГДР уже почти полвека. В течение 22 лет скульптура из песчаника высотой два и шириной 1,15 метра и весом более двух тонн стояла в маленьком саксонском городке Бишофсверда (Bischofswerda). Скульптура была подарена Районным советом Бишофсверды местному советскому гарнизону – в 1970 году, к столетию со дня рождения вождя русской революции. Вплоть до вывода советских войск она стояла на праздничной площади гарнизона перед Домом культуры.

Начиная с 1992 года она, накрытая брезентом, влачила жалкое существование на городском складе стройматериалов.

© Photo: Privatarchiv Manfred Wagner Manfred Wagner mit seiner Lenin-Skulptur

Памятник был создан скульптором Манфредом Вагнером. В своём интервью Sputnik Deutschland Вагнер вспоминает:

"Там была зелёная зона, небольшой холм и площадь, где на сцене проходили все общественные мероприятия. Напрашивалось какое-то решение, которое повысит ценность всего ансамбля. Мы не хотели копировать какую-то уже существующую статую, где Ленин представлен оратором или что-то в этом роде. Должно было возникнуть что-то, что впишется в эту местность, чтобы это оказывало воздействие".

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Возник дружелюбный сидящий Ленин с характерными чертами лица. Вождь держит в руке книгу и смотрит вдаль.

Второе рождение Ленина в Лейпциге

Предложение вновь извлечь демонтированный более двадцати лет назад памятник на свет божий внёс в 2013 году политик от партии ХДС Андреас Эрлер (Andreas Erler), который тогда был бургомистром Бишофсверды. Однако в самом городе это предложение не нашло поддержки.

Но предложением заинтересовались в соседнем и более крупном Лейпциге, где расположен музей, посвящённый быту времен социалистической ГДР и теме воссоединения Германии. С октября 2018 года скульптура Ленина должна быть выставлена в музее.

Скульптор Вагнер в восторге от этой идеи:

"Должен честно сказать, я удивлён, что мне выпала честь стать свидетелем этого события".

Однако перед этим скульптуру ещё нужно было привести в состояние, в котором её можно показывать. За время пребывания на складе у статуи отломилась ступня левой ноги и была повреждена кепка. Кроме того, необходимо было почистить сильно загрязнившийся песчаник. Этим занялся сын скульптора, который тоже стал каменотёсом. Работы заняли три дня, и как рассказывает Вагнер-старший, были проведены бесплатно.

"Это был наш подарок. Вообще-то сын должен был прислать счёт. Но я сказал: это дело чести. И сын отказался требовать какой-либо оплаты".

На вопрос о том, как надо было бы поступить с советским наследием, Вагнер прагматично отвечает:

"Необходимо решать по каждому отдельному объекту: достоин ли он сейчас быть сохранённым или нет? Вы наверняка сами знаете, что сначала всё это, что было связано с памятниками Ленину, убрали. Эти памятники вдруг разом исчезли. Собственно говоря, не было никакой дискуссии".

Скульптор с семьёй обязательно хочет поехать в Лейпциг на открытие старого нового памятника в октябре нынешнего года, когда его скульптура великого советского идейного первопроходца вновь – более чем через сто лет после Октябрьской революции и спустя почти полвека после своего возникновения – займёт место в другом исторически значимом городе – в саксонской столице мирной революции 1989 года.

21 января исполнилось 94 года со дня смерти вождя мирового пролетариата Владимира Ульянова (Ленина), революционера и теоретика марксизма, создателя первого в мире социалистического государства.