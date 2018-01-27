Купил и вышел: в США открыли уникальный магазин без продавцов и касс

Тестирование магазина "Amazon Go" продолжалось более года, в это время им пользовались сотрудники компании

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Компания Amazon открыла в США первый в мире продовольственный магазин без продавцов и кассовых аппаратов, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на официальный сайт компании.

Магазин "Amazon Go" в Сиэтле оснащен многочисленными камерами и датчиками, которые используют технологию компьютерного зрения и считывают информацию с помощью датчиков. Покупателю не нужно сканировать штрих-коды или осуществлять другие действия. Датчики распознают, что посетитель берет с полки и что ставит назад. Тем не менее, в магазине все равно есть консультанты для дополнительной информации.

От покупателя требуется лишь иметь специальное мобильное приложение, доступное на любом устройстве, и приложить его к турникету на входе. После набора нужных продуктов можно просто выйти из магазина, а деньги за выбранные товары автоматически спишутся с банковской карты покупателя, подключенной к аккаунту Amazon.

Магазин площадью 167 квадратных метров расположен в здании офиса Amazon. В нем продаются как и готовые блюда на завтрак, обед и ужин, так и обычные продукты: молоко, сыр, хлеб, конфеты и так далее. В них работают как повара, готовящие блюда, так и обычные консультанты для уточнения дополнительной информации. Кроме того в разделе алкоголя стоят специальные сотрудники, проверяющие ID покупателя.

Компания решила сделать такой прорыв на рынке из-за огромных очередей, в которых люди могут стоять десятки минут. Главной целью стало создать такие условия шопинга, чтобы покупателям не нужно было проходить какие-либо проверки и останавливаться. Единственной проблемой для магазина остались дети, которые могут наводить хаос, неправильно складывая товары.