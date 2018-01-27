Верблюдов сняли с конкурса красоты из-за ботокса

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. На ежегодном верблюжьем фестивале в Саудовской Аравии двенадцать верблюдов дисквалифицировали с конкурса красоты из-за инъекций ботокса, сообщает Sputnik Грузия со ссылкой на The Guardian.

Ключевыми аспектами красоты верблюда считаются их тонкие уши и грубые морды. Для того, чтобы увеличить шансы на успех и придать верблюдам более привлекательный и необычный вид, владельцы животных решили "накачать" их ботоксом.

"Они использовали ботокс для носа, верхней и нижней губы и даже щек… Это делает голову больше, поэтому когда на верблюда смотрят, это похоже на: "О, посмотри, какая у него голова. У него большие губы, большой нос", – рассказал сын одного из селекционеров Эмиратов Али аль-Мазру.

Но все пошло не по плану после того, как ветеринара, делающего пластическую операцию, поймали с поличным прямо в клинике во время работы с верблюдами. А использовать какие-либо препараты или обрезать части тела верблюдов строго запрещается правилами фестиваля. В результате животным просто запретили участвовать в конкурсе красоты.

Традиционный верблюжий фестиваль длится 28 дней и проходит в специальном комплексе в пригороде столицы, Эр-Рияде. Помимо конкурса красоты, животные участвуют в скачках и других соревнованиях. Кроме того, посетителей фестиваля ждет зверинец, где показывают верблюдов разного размера, дегустация верблюжьего молока и другие различные увеселения. В этом году в фестивале участвует до 30 тысяч верблюдов.