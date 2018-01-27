Двойники Путина и Трампа найдены в портретной живописи классиков

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На протяжении двух недель держится в рейтинге самых популярных бесплатных программ App Store держится приложение Google Arts & Culture. Свою популярность приложение приобрело благодаря функции, которая позволяет пользователям найти похожий на них портрет в одном из музеев мира.
Для обнаружения своего двойника достаточно сделать селфи и загрузить его в программу, которая предложит несколько вариантов, а также укажет степень сходства с каждым полотном в процентах. РИА Новости сделало подборку десяти известных политиков мира и их двойников по версии приложения Google Arts & Culture.
Президент России Владимир Путин
Наибольшее сходство с Владимиром Путиным приложение нашло в портрете баронета Уильяма Фитцгерберта из Тиссингтона, графство Дербишир. Портрет выполнен основателем английской национальной школы живописи Уильямом Хогартом и находится в коллекции Галереи искусств Южной Австралии.
Президент США Дональд Трамп
Приложение Google Arts & Culture обнаружило сходство американского президента с матросом из картины Константина Мельникова. Его картину можно увидеть в Институте русского реалистического искусства, но сам Мельников больше известен в мире искусства как архитектор.
Президент Украины Петр Порошенко
Приложение сравнило Петра Порошенко с американским предпринимателем Робертом Моррисом, который является одним из отцов-основателей США, подписавшим Декларацию независимости. Портрет Морриса находится в Художественном музее Нового Орлеана.
Глава МИДа России Сергей Лавров
Двойником Сергея Лаврова оказался американский политик Гарольд ЛеКлер Икес, который известен тем, что дольше всех занимал должность министра внутренних дел США – в течение 13 лет при президентах Франклине Рузвельте и Гарри Трумэне.
Королева Великобритании Елизавета II
Наибольшее сходство английской королевы приложение обнаружило с женой 32-го президента США Франклина Рузвельта – Элеонорой Рузвельт. Журналистка и правозащитница была одной из ключевых политических фигур в начале XX века.
Канцлер ФРГ Ангела Меркель
Черты Ангелы Меркель приложение нашло в картине Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта", выставленной в лондонском музее Tate Britain.
Президент Франции Эммануэль Макрон
Музейным двойником Макрона оказался портрет одного из крупнейших государственных деятелей Европы XVI века — императора Священной Римской империи Карла V, который, к слову, так и не смог завоевать Францию.
Председатель КНР Си Цзиньпин
Неожиданное сходство китайского политического деятеля приложение определило с автопортретом голландского художника Рембрандта. Картина находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.
Президент Сирии Башар Асад
Сирийскому политику приложение подобрало двойника в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро – полотно "Укротитель" бразильского художника Альберто да Вейга Гугнарда.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко оказался похож на "Портрет мужчины в бабочке" кисти британского художника Марка Гертлера. Картина располагается в музее Лондона Ben Uri Gallery.