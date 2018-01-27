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Дональд Трамп и Владимир Путин

Двойники Путина и Трампа найдены в портретной живописи классиков

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Общество
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Нейросеть обнаружила сходство известных политиков с художественными полотнами, выставленными в различных музеях мира

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. На протяжении двух недель держится в рейтинге самых популярных бесплатных программ App Store держится приложение Google Arts & Culture. Свою популярность приложение приобрело благодаря функции, которая позволяет пользователям найти похожий на них портрет в одном из музеев мира.

Для обнаружения своего двойника достаточно сделать селфи и загрузить его в программу, которая предложит несколько вариантов, а также укажет степень сходства с каждым полотном в процентах. РИА Новости сделало подборку десяти известных политиков мира и их двойников по версии приложения Google Arts & Culture.

Президент России Владимир Путин

 

Владимир Путин и портрет английского баронета Уильяма Фитцгерберта
© Фото : Google Arts & Culture
Владимир Путин и портрет английского баронета Уильяма Фитцгерберта

Наибольшее сходство с Владимиром Путиным приложение нашло в портрете баронета Уильяма Фитцгерберта из Тиссингтона, графство Дербишир. Портрет выполнен основателем английской национальной школы живописи Уильямом Хогартом и находится в коллекции Галереи искусств Южной Австралии.

Президент США Дональд Трамп

 

Дональд Трамп и матрос с картины Константина Мельникова
© Фото : Google Arts & Culture
Дональд Трамп и матрос с картины Константина Мельникова

Приложение Google Arts & Culture обнаружило сходство американского президента с матросом из картины Константина Мельникова. Его картину можно увидеть в Институте русского реалистического искусства, но сам Мельников больше известен в мире искусства как архитектор.

Президент Украины Петр Порошенко

 

Петр Порошенко и американский предприниматель Роберт Моррис
© Фото : Google Arts & Culture
Петр Порошенко и американский предприниматель Роберт Моррис

Приложение сравнило Петра Порошенко с американским предпринимателем Робертом Моррисом, который является одним из отцов-основателей США, подписавшим Декларацию независимости. Портрет Морриса находится в Художественном музее Нового Орлеана.

Глава МИДа России Сергей Лавров

 

Сергей Лавров и американский политик Гарольд ЛеКлер Икес
© Фото : Google Arts & Culture
Сергей Лавров и американский политик Гарольд ЛеКлер Икес

Двойником Сергея Лаврова оказался американский политик Гарольд ЛеКлер Икес, который известен тем, что дольше всех занимал должность министра внутренних дел США – в течение 13 лет при президентах Франклине Рузвельте и Гарри Трумэне.

Королева Великобритании Елизавета II

 

Королева Елизавета II и Элеонора Рузвельт
© Фото : Google Arts & Culture
Королева Елизавета II и Элеонора Рузвельт

Наибольшее сходство английской королевы приложение обнаружило с женой 32-го президента США Франклина Рузвельта – Элеонорой Рузвельт. Журналистка и правозащитница была одной из ключевых политических фигур в начале XX века.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель

 

Ангела Меркель и картина Уильяма Хогарта Шесть голов слуг Хогарта
© Фото : Google Arts & Culture
Ангела Меркель и картина Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта"

Черты Ангелы Меркель приложение нашло в картине Уильяма Хогарта "Шесть голов слуг Хогарта", выставленной в лондонском музее Tate Britain.

Президент Франции Эммануэль Макрон

 

Президент Франции Эммануэль Макрон и император Священной Римской империи Карл V
© Фото : Google Arts & Culture
Президент Франции Эммануэль Макрон и император Священной Римской империи Карл V

Музейным двойником Макрона оказался портрет одного из крупнейших государственных деятелей Европы XVI века — императора Священной Римской империи Карла V, который, к слову, так и не смог завоевать Францию.

Председатель КНР Си Цзиньпин

 

Председатель КНР Си Цзиньпин и автопортрет Рембрандта ван Рейна
Председатель КНР Си Цзиньпин и автопортрет Рембрандта ван Рейна

Неожиданное сходство китайского политического деятеля приложение определило с автопортретом голландского художника Рембрандта. Картина находится в Национальной галерее искусств в Вашингтоне.

Президент Сирии Башар Асад

 

Президент Сирии Башар Асад и картина Альберто да Вейга Гугнарда Укротитель
© Фото : Google Arts & Culture
Президент Сирии Башар Асад и картина Альберто да Вейга Гугнарда "Укротитель"

Сирийскому политику приложение подобрало двойника в Музее современного искусства в Рио-де-Жанейро – полотно "Укротитель" бразильского художника Альберто да Вейга Гугнарда.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко

 

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и Портрет мужчины в бабочке Марка Гертлера
© Фото : Google Arts & Culture
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и "Портрет мужчины в бабочке" Марка Гертлера

Лукашенко оказался похож на "Портрет мужчины в бабочке" кисти британского художника Марка Гертлера. Картина располагается в музее Лондона Ben Uri Gallery.

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  • Горлышки зеленых бутылок
    Недешевое удовольствие

    В литовском Сейме предложили запретить торговлю дешевым пивом – таким образом депутаты все-таки надеются победить пьянство в республике.

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