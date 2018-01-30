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Гороскоп и знаки зодиака

Смотри в оба – астрологический прогноз на февраль 2018 года

CC0 / Pixabay / PIRO4D
Общество
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Астрологический прогноз на февраль 2018 года от звездоведа Стеллиума Аспектуса

Главное событие февраля — начало Нового года по Восточному календарю. Красный, огненный Петух уходит в отпуск, и править миром будет желтая земная Собака. Она нам вернет одно из самых важных качеств, которое мы утеряли — верность. Верность слову, долгу, другу, семье, Родине.

Участники соревнования по бодибилдингу
© AFP 2018/ Raul Arboleda
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С 16 февраля в почете будут те, кто отдает работе все свои силы, уменье и главное — любовь. Несладко придется тем, кто грешит ленью. В христианстве лень считается одним из смертных грехов.

А еще с нумерологической точки зрения весь 2018 год будет под влиянием номера 11. Это номер планетоида Прозерпины, отвечающего за трансформацию нашего внутреннего мира. Выбрасываем весь эмоциональный мусор и заменяем его чистыми мыслями, светлыми и добрыми делами! В этом и заключается духовный рост каждого из нас.

15 февраля нас ожидает солнечное затмение — ничего нового не начинать, следить за здоровьем. Максимум осторожность за рулем. На следующий день, 16 февраля, — Новолуние в Водолее. Именно Новолуние в знаке Водолея каждый год обозначает Новый год по Восточному календарю. Берегите здоровье, иммунитет на спаде!

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© Fotolia/ Mikhail_kayl
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Далее, я хочу вас ознакомить с новым астрологическим понятием "срединные точки между затмениями". Это период интенсивной негативной энергии, когда надо просто, как рыба, залечь на дно и ни гу-гу, потому что во все дела как бы вмешивается злой рок. Именно в такие дни были расстреляны сотрудники французской газеты "Шарли Эбдо". В срединные точки между планетами попадают все катастрофы, особенно авиа.

Итак, пометьте себе! Пик срединных точек между затмениями 8 февраля, но их влияние начнется 5, 6 и 7 февраля, то есть, до пика, и затухать негатив будет постепенно 9, 10 и 11 февраля.

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Сатанинские дни у нас приходятся на 3 и 14 февраля. Дни обманов, нежданных неприятностей, нас могут вовлечь в разного рода аферы, а искушения могут нас ждать на каждом шагу.

Телеведущая, астролог Василиса Володина
© Sputnik/ Ramil Sitdikov
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8 февраля остерегайтесь пернатого крокодила Макара (мифический монстр в индийской мифологии — ред.), который может навредить в любом деле, а 11 февраля звезды нам рекомендуют не затевать никаких собраний, заседаний, "летучек". В этот день надо как можно больше молчать. Неспроста символ дня — Жаба, а она что делает? Из болота не вылезает и без остановки квакает.
Остановимся и понаблюдаем за нашим астрологическим светофором.

6, 7 и 8 до 15:55 — красный свет зажигается для любителей шопинга. Луна будет проходить по знаку Скорпиона — ничего из одежды и обуви не покупать и обнов не одевать! Вещи могут испачкаться, порваться, в них могут обнаружиться скрытые дефекты.

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Зато 2 и 3 февраля зеленый свет светофора позволит быстро и качественно провести генеральную уборку в доме. Желательно отправится в баню, сауну. Любая косметическая процедура будет принята кожей с благодарностью. Даже маска для лица из тертой свеклы и сметаны произведет замечательный эффект.

Гороскоп
© PIXABAY / herwigclaeys0
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Стричься, прокалывать уши можно 4 и 5 февраля.

25 и 26 февраля светофор подсказывает, что в эти дни желательно провести как можно больше времени с детьми. А еще сделайте что-нибудь приятное вашим мамам. То есть, два дня вашего бытия посвятите детям и матерям, и это вам воздастся сторицей.

Не забудем и о мужчинах. Купить машину или другую технику, приобрести нужные запасные части или отвезти автомобиль в ремонт постарайтесь — 18, 19 и 20 февраля.

После нашего январского выпуска мы получили очень ценные отклики, которые мы обязательно учтем. Вот один из таких вопросов: "Можно, помимо всех дней, которые несут негативную энергию, все-таки посоветовать что-то светлое и созидательное". Конечно!

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Для всех благих начинаний предназначены 14-е лунные сутки. Они приходятся на 28 февраля и начинаются в 16:43. Вот и заложите краеугольный камень добрых дел в это время.

Но самый прекрасный день в лунном цикле — день Лотоса. Это мой самый любимый день. Он приходится на 13 февраля. Отдайте его полностью душе. Все материальное перенесите на другие дни. А в этот день дайте пищу вашей душе. Она любит все что создано по законам красоты и гармонии. Происходит алхимия души. Проявляются настоящие духовные ценности.

Добра и Света вам желаю!

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Эхо дня: самое интересное за 24 часа (264)

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Теги:
звездыпредсказания, астропрогноз, гороскоп, астрология, год Желтой Собаки, февраль, Общество
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