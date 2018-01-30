Рейтинг: как Бухарест превратился в рассадник антисемитизма

Столица Румынии заняла третье место в рейтинге городов, где больше всего публикуется антисемитских сообщений в социальных сетях

БУХАРЕСТ, 29 янв — Sputnik. Заслуживающий внимания рейтинг был обнародован Министерством диаспоры Израиля. Ведомство сообщило, что внедрило систему мониторинга антисемитских сообщений в социальных сетях, пишет Ro.sputnik.md. © Sputnik/ РИА Новости Нацисты и их пособники не жалели никого - Холокост в Молдове

Данный мониторинг показал, что Бухарест занимает третье место среди городов, где больше всего публикуется антисемитских сообщений в Facebook и Twitter.

По официальным данным министерства, израильская система, называемая антисемитским кибе-мониторингом, является "самой передовым в мире инструментом для выявления антисемитизма в режиме реального времени".

Это программное обеспечение обнаруживает антисемитские комментарии в социальных сетях — кем они были сделаны и в каких странах. Очевидно, что есть статистика, которая ясно показывает, какие страны производят наибольшее число контента такого рода.

Сначала система следила за сообщениями на английском, арабском, французском и немецком языках на Facebook и Twitter, а затем распространилась на другие языки и платформы.

В течение одного месяца было обнаружено 409 000 антисемитских комментариев, сделанных 30 000 пользователями.

Израильский министр по делам диаспоры Нафтали Бенет заявил, что три города, в которых самая высокая доля антисемитизма – это Сантьяго (Чили), Днепр (Украина) и Бухарест (Румыния).

По мнению экспертов, эта статистика вызывает тревогу, потому что нетерпимость в мире, как это ни печально, поддерживается терроризмом и насилием. Нашим соседям предстоит еще много работы по вопросам толерантности и образования. Им нужно учиться терпимости, у жителей Молдовы, которые в этот рейтинг не попали.