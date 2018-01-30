"Дедушка мира": самый пожилой мужчина на планете умер в Испании

КИШИНЕВ, 30 янв – Sputnik. Во вторник глава правительства автономного сообщества Эстремадура Гильермо Фернандес Вара написал на свой странице в соцсети Twitter, что умер самый пожилой мужчина на Земле Франсиско Нуньес Оливера, ему было 113 лет.

© Fotolia/ Studio Mike Умерла старейшая жительница Европы, ей было 116 лет

Оливера родился 13 декабря 1904 года в Бьенвениде, небольшом городке к югу от Бадахоса (автономное сообщество Эстремадура). Там он и прожил всю жизнь. Местные жители называли его Марчена – в молодости он был очень похож на известного севильского исполнителя фламенко Пепе Марчена. У Нуньеса было четверо детей, девять внуков и 15 правнуков.

Оливера был самым пожилым мужчиной Европы с 13 апреля 2016 года и старейшим мужчиной планеты с 11 августа 2017 года после смерти Исраэля Криштала из Израиля. Сам Франсиско называл себя в шутку "дедушкой мира".

Нуньес не придерживался особой диеты, но его любимой едой был сыр, который всегда должен был быть на столе. А на завтрак он каждый день ел кекс и пил йогурт. По словам его дочери, в последнее время отец спал всего по три часа, но очень много улыбался.

В населенном пункте, где жил Оливера, объявят траур.