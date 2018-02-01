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Палаточный лагерь для мигрантов

Современное рабство, или как работают мигранты в Италии

© Sputnik/ Alexey Kudenko
Общество
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В преддверии парламентских выборов в Италии миграция стала одной из основных тем в предвыборных заявлениях: кто-то предлагает укреплять границы, а кто-то видит в иммиграции единственный источник демографического роста

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. В Италии редко кто анализирует причины, которое легли в основу миграционного кризиса. Коллеги из Sputnik Italia поговорили с Агостино Спатаро (Agostino Spataro), журналистом, автором книги "Мигранты, современное рабство" ("Immigrazione, la moderna schiavitù"). 

Мигранты впервые видят Европу, находясь на борту траулера на Сицилии
© REUTERS/ Yannis Behrakis
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"Я наблюдаю за этой темой с 80 годов, когда был членом Палаты депутатов от Коммунистической партии. Я занимался проблемами арабского мира и Средиземного моря. Сейчас я предлагаю взглянуть на проблему миграции по-другому – не так, как ее представляют в газетах и по телевизору. Полагаю, что если абстрагироваться от таких, конечно же, важных аспектов, как гуманитарная ситуация и проблемы, от которых мигранты бегут в Италию и Европу, то останется следующая проблема – структуры, которые получают  доходы от нелегальной занятости мигрантов в ущерб гражданам Италии. Им экономически выгодна  низкооплачиваемая рабочая сила, а она разрушает европейский рынок труда и способствует росту безработицы в Италии. Это серьезная проблема, которой никто не занимается", — отметил Агостино Спатаро. 

В своей книге я говорю о двух главных "цепочках" такого использования мигрантов. Первая цепочка организована преступниками и состоит в собственно организации миграционных потоков из стран Африки, например. Они тянутся до Ливии и через Средиземное море доходят до Сицилии и других южных регионов. 

Купюры долларов США, архивное фото
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Вторя цепочка начинается в Италии и управляется различными ассоциациями, чья цель – получить государственные деньги. Многие мигранты незаконно трудятся в сельском хозяйстве, на стройках, в кафе. Они работают по 10-12 часов, получая при этом смешные деньги.

"Италию хотят показать расистской страной. Конечно, у нас есть расисты, как и в других странах. Мне кажется, что это своего рода мистификация, цель которой – разделить итальянцев на "хороших" и расистов. В действительности это всего лишь два меньшинства – ксенофобы, которые из принципа отрицательно относятся к мигрантам, с одной стороны, и ксенофилы, не замечающие связанные с мигрантами проблемы, с другой", — считает автор книги.

И потом, кто такой – настоящий расист? Работник, который боится потерять свое рабочее место? Или пенсионерка, жалующаяся на проблемы, которые создают мигранты в ее квартале? Или те, кто организует и спонсирует трафик мигрантов, чтобы получать от них прибыль?

Также нужно учитывать, что в Италии существует и другая проблема, которую часто игнорируют – эмиграция. За последние годы сотни тысяч итальянцев с высшим образованием уехали из страны искать работу за границей, потому что в стране огромная безработица.

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Теги:
современное рабство, мигранты, Италия, Общество
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