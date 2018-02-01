Стоп-лист: что можно, а что нельзя перевозить через украинскую границу

Полезная информация для тех, кто готовится к поездке в соседнюю Украину: что можно, а что нельзя перевозить через совместную границу

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Несмотря на то, что Украина ужесточила правила въезда для иностранцев, на граждан Молдовы эти изменения не распространились. Собираясь в отпуск или на выходные в соседнюю Украину некоторые граждане Молдовы задаются вопросом, что можно, а что нельзя перевозить через совместную границу. На официальном сайте Таможенной службы Молдовы опубликован перечень правил того, как пересекать границу Украины и можно брать с собой в путь.

© Sputnik/ Александр Полегенько Новые правила пересечения границы Украины: как это коснулось молдаван

Одному человеку можно провозить товары (за исключением подакцизных), суммарная стоимость которых не превышает эквивалент 500 евро, а вес 50 килограммов для наземного и морского транспорта, и 1000 евро для воздушного транспорта.

Что касается денег, то через украинскую границу можно перевозить наличную валюту Украины или иностранную валюту в сумме меньше, чем 10 тысяч евро (в эквиваленте) на одного человека.

Из личных вещей разрешено перевозить "индивидуальные и личные вещи со следами использования (ношения): средства гигиены, косметические средства, одежда, белье, обувь, украшения; письменные и канцелярские принадлежности; изделия медицинского назначения для обеспечения жизнедеятельности человека и контроля за ее состоянием; лекарственные средства по рецепту врача.

Без дополнительных документов и деклараций можно провозить через украинскую границу в количестве одной единицы: фотоаппарат, кино- видеокамеру, проектор, бинокль, звуковоспроизводящее устройство (в том числе магнитофон, диктофон, проигрыватель компакт-дисков и т.д.), радиоприемник, телевизор; печатную машинку; инвалидную коляску, детскую коляску; спортивное снаряжение (на одного человека). В количестве двух единиц: мобильные телефоны, пейджеры; переносные музыкальные инструменты, переносные персональные компьютеры, калькуляторы, электронные книги, часы. В количестве трех единиц: флеш-карты.

Также без дополнительных документов при себе можно иметь 0,5 литра туалетной воды и/или 100 миллилитров духов.

Любителям табачной продукции следует помнить, что с собой можно брать или 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 граммов табака, или все эти изделия в наборе, общий вес которых не превышает 250 граммов.

© Sputnik/ Александр Полегенько На молдавско-украинской границе будет проводится совместный контроль

Что касается продуктов питания, то их можно перевозить в упаковке (предназначенной для розничной продажи) — одна упаковка, или общим весом не более двух килограммов каждого наименования; без упаковки — до двух килограммов каждого наименования; неделимый продукт, готовый к непосредственному употреблению — по одной штуке каждого наименования.

Максимально допустимые норма перевоза алкогольных напитков — водка, коньяк, виски и другие крепкие напитки в количестве одного литра, вино — два литра, пива — пять литров.

По данным украинского законодательства, лекарственные средства можно перевозить в количестве, не превышающем пяти упаковок каждого наименования на одно лицо (кроме содержащих наркотические или психотропные вещества) или в количестве, которое не превышает указанное в рецепте (имеющемся у пассажира), выданного на имя этого пассажира и заверенного печатью врача и/или учреждения здравоохранения.

Запрещено провозить через украинскую границу ядовитые, радиоактивные и взрывчатые вещества, оружие, наркотики, а также культурные ценности.