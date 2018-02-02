16:16 02 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Студия Sputnik

В популярный французский сериал вставили "пропаганду" от Sputnik

© Sputnik/ Игорь Руссак
Общество
Получить короткую ссылку
22 0 0

Фрагмент с агентством Sputnik и с выдуманным новым колумнистом портала вставили "искусства ради" в один из эпизодов популярного французского сериала "Черный Барон"

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Показав в одном из эпизодов размещенную на сайте Sputnik France статью за авторством вымышленного колумниста, сценаристы  попытались отобразить якобы пропагандистский характер материалов агентства.

Согласно сюжету, главный герой сериала Филипп Рикверт вдохновляется статьей некого колумниста Sputnik France Сержа Лафаржа под названием "Европейский союз, Франция и стратегия ордолиберального шока", в которой автор рассуждает о возможности государственного переворота. Главный редактор Sputnik France Наталья Новикова в своем Twitter с иронией прокомментировала эту ситуацию.

"Вся "фейковая" информация на нашем сайте — это плод воображения талантливых сценаристов сериала "Черный Барон". Отличные ребята, отличный сериал! Мы готовы и дальше продолжать с ними сотрудничество в таком формате!" — написала Новикова.

Франция против свободы слова
Дан Кристиан Туртурикэ
© Facebook / Dan Turturica
Румынский журналист, "обличавший" Sputnik, попался на взятке

В начале февраля политик Жоаким Сон-Форже стал первым членом партии "Вперед, Республика!" (партия президента Эммануэля Макрона — Ред.), согласившимся дать интервью порталу Sputnik. В комментарии Sputnik France Жоаким Сон-Форже с иронией отметил, что, возможно, ему следовало бы попросить разрешение на эту беседу у партийного руководства. Свое согласие на интервью политик объяснил тем, что для него дело чести — разговаривать со всеми СМИ.

В адрес Sputnik во Франции не раз звучали безосновательные обвинения в якобы пропагандистской деятельности. Крупный скандал, например, был связан с обвинениями президента Франции Эммануэля Макрона в адрес этого СМИ в "распространении ложной информации".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не согласны с такой оценкой. А глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения Макрона следствием антироссийской кампании, начатой еще администрацией Барака Обамы. Руководство Sputnik, в свою очередь, заявило о намерении обратиться к юристам по факту клеветнических заявлений в адрес агентства.

Теги:
фейк, клевета, агентство, пропаганда, сериал "Черный Барон", Sputnik France, Twitter, Франция
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Депутат Валдис Калнозолс спит на заседании Сейма
    Депутатский произвол

    Превышение скорости, ошибки в налоговых декларациях, халатность – Sputnik узнал, какие еще административные правонарушения допускают депутаты Сейма.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Повсюду шпионы

    В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.

  • Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на эстонско-российской границе
    "Заборная" инфляция

    МВД Эстонии начало проверку причин резкого подорожания проекта инфраструктуры для охраны границы с Россией.

  • Виталий Щербо - золотой призер чемпионата по гимнастике в Японии, 1995 год, архивное фото
    Олимпийский интим

    Sputnik узнал, почему шестикратный олимпийский чемпион, белорус Виталий Щебро подает в суд на двукратную олимпийскую чемпионку, украинку Татьяну Гуцу.

  • Трибуна для выступлений в МИД Грузии
    Альтернативы нет!

    МИД Грузии заявил, что не намерен поступаться вопросом возвращения Абхазии и Южной Осетии на пути вступления страны в НАТО.

  • Открытие отделения эндоскопии в Республиканской больнице
    Без крови

    Специализированное отделение для проведения эндоскопических операций открыли в республиканской больнице Абхазии.

  • Iron Rock фестиваль
    Осетинский Сочи

    Поединок между боксерами Муратом Гассиевым и Юньером Дотикосом может на некоторое время превратить российский город Сочи в "столицу" Осетии.

  • Депутат Валдис Калнозолс спит на заседании Сейма
    Депутатский произвол

    Превышение скорости, ошибки в налоговых декларациях, халатность – Sputnik узнал, какие еще административные правонарушения допускают депутаты Сейма.

  • Генеральная прокуратура в Вильнюсе, архивное фото
    Повсюду шпионы

    В Литве задержали трех граждан, которых подозревают в передаче российским спецслужбам информации о военных и стратегических объектах в республике.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Выставка Сделано в Молдове
Выставка "Сделано в Молдове" открылась в Кишиневе
Операция ФСБ по уничтожению террориста в Нижнем Новгороде
Операция ФСБ по уничтожению террориста в Нижнем Новгороде
Рейтинг паспортов
Рейтинг паспортов мира: путешествуем без виз

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться