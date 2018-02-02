В популярный французский сериал вставили "пропаганду" от Sputnik

Фрагмент с агентством Sputnik и с выдуманным новым колумнистом портала вставили "искусства ради" в один из эпизодов популярного французского сериала "Черный Барон"

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Показав в одном из эпизодов размещенную на сайте Sputnik France статью за авторством вымышленного колумниста, сценаристы попытались отобразить якобы пропагандистский характер материалов агентства.

Согласно сюжету, главный герой сериала Филипп Рикверт вдохновляется статьей некого колумниста Sputnik France Сержа Лафаржа под названием "Европейский союз, Франция и стратегия ордолиберального шока", в которой автор рассуждает о возможности государственного переворота. Главный редактор Sputnik France Наталья Новикова в своем Twitter с иронией прокомментировала эту ситуацию.

Toutes les «fake news», présentes sur notre site, sont le fruit de l’imagination des talentueux scénaristes de la série «Baron noir». Ce sont des gars extra et la série est au top! Nous serions ravis de continuer à travailler avec eux sur ce format! pic.twitter.com/WyFNge09D9 — Nathalie Novikova (@NovikovaSputnik) February 1, 2018

"Вся "фейковая" информация на нашем сайте — это плод воображения талантливых сценаристов сериала "Черный Барон". Отличные ребята, отличный сериал! Мы готовы и дальше продолжать с ними сотрудничество в таком формате!" — написала Новикова.

В начале февраля политик Жоаким Сон-Форже стал первым членом партии "Вперед, Республика!" (партия президента Эммануэля Макрона — Ред.), согласившимся дать интервью порталу Sputnik. В комментарии Sputnik France Жоаким Сон-Форже с иронией отметил, что, возможно, ему следовало бы попросить разрешение на эту беседу у партийного руководства. Свое согласие на интервью политик объяснил тем, что для него дело чести — разговаривать со всеми СМИ.

В адрес Sputnik во Франции не раз звучали безосновательные обвинения в якобы пропагандистской деятельности. Крупный скандал, например, был связан с обвинениями президента Франции Эммануэля Макрона в адрес этого СМИ в "распространении ложной информации".

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле не согласны с такой оценкой. А глава МИД России Сергей Лавров назвал обвинения Макрона следствием антироссийской кампании, начатой еще администрацией Барака Обамы. Руководство Sputnik, в свою очередь, заявило о намерении обратиться к юристам по факту клеветнических заявлений в адрес агентства.