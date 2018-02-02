В Сети появился рекламный баннер, на который невозможно не нажать

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. Недавно найденная реклама, вводящая пользователей в заблуждение и вынуждающая нажать на себя, вызвало волну обсуждений в соцсетях. Создатели рекламы вводят пользователей в заблуждение, разместив несколько якобы пылинок поверх основного изображения, передает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на "Российскую газету".

Расчет основывается на том, что пользователь, который увидит такую рекламу на экране мобильного устройства, попытается убрать несуществующую пыль и вынужденно нажмет на баннер. Даже если он быстро закроет открывшуюся страницу, накрутка просмотров, скорее всего, все равно произойдет.

Ранее к аналогичному эффекту прибег торговец кроссовками в Китае. Она разместил поверх основного изображения картинку волоса. Свой баннер продавец опубликовал в соцсети Instagram.