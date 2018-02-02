Трамп аплодировал сам себе целых шесть минут: комменты видео в соцсетях

КИШИНЕВ, 2 фев — Sputnik. После полуторачасовой речи перед Конгрессом США, американский лидер Дональд Трамп аплодировал сам себе на протяжении примерно шесть минут. Видео с "экспертом по хлопанию самому себе" выложило издание Vice News.

Источник отмечает, что за эти шесть минут Дональд Трамп несколько раз подносил руки поближе к микрофону — вероятно, чтобы его аплодисменты звучали громче других.

Пользователи соцсети Facebook под видео разделились на два лагеря. Некоторые защищали президента США, указывая, что он заслужил право хлопать сам себе, другие вволю поиздевались над американским лидером.

"Глядя на этих трех клоунов, мне так противно, и я каждый день удивляюсь, как миллионы этого не видят… Если что-то настолько очевидно, почему люди не могут это увидеть??????", — пишет одна из посетительниц поста.

Другой посетитель поста считает, что выложенное изданием видео — еще один способ искажения действительности в новостях.

"Вы понимаете, что он и все остальные аплодировали людям, о которых он говорил, кто был в зале (американским гражданам из различных этнических групп), которые пережили героические и вдохновляющие истории (…)?" — прокомментировал видео пользователь сетей.