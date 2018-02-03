Google научился рассчитывать вероятность задержки авиарейсов‍

КИШИНЕВ, 3 янв — Sputnik. Сервис "Google Авиабилеты" научился рассчитывать вероятность задержки авиарейсов благодаря искусственному интеллекту, сообщает Sputnik Южная Осетия со ссылкой на портал "Известия".
Он будет собирать всю возможную информацию о рейсе, находящуюся в открытом доступе, и учитывать данные о его предыдущих задержках, их причинах и времени.
Если вероятность задержки составит более 80%, сервис предупредит об этом пользователя.
При этом создатели сервиса подчеркивают, что пассажирам следует приезжать в аэропорт вовремя, даже при наличии такого уведомления.