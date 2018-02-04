Какой праздник 4 февраля: что раньше происходило в этот день

4 февраля - 35 день в григорианском календаре: какие события происходили в этот день раньше, смотрите в подборке Sputnik.Молдова

Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, а еще свой день рождения праздную резиновые калоши, а в США празднуют Национальный день домашнего супа.

© Sputnik/ Вадим Русу Православный календарь на 2018 год

События

В 1719 году Петр I издал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

В 1824 году изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике резиновые калоши.

В 1857 году в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения "неандертальцем".

В 1932 году открылись III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).

А в 1944 году ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

В 1970 был основан город Припять. Из-за аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС город был заброшен.

В 1976 году открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия)

В 2004 году была запущена социальная сеть Facebook.

Родились

1873 — русский и советский писатель, автор произведений о природе Михаил Пришвин (ум. 1954 г.)

1881 — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов (ум. 1969)

1881 — советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа Яков Протазанов (ум. 1945)

1933 — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР Игорь Кваша (ум. 2012)

1945 — советский и азербайджанский певец и композитор, Народный артист Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы

1967 — советский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Гриньков (ум. 1995)

Скончались

1694 — Наталья Нарышкина русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.

1894 — Адольф Сакс бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна.

2017 — Георгий Тараторкин советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

Именины

4 февраля именины у Якова, Петра, Тимофея, Леонтия, Николая, Макара, Иосифа, Ивана, Ефима, Гавриила, Георгия, а также Анастасии.