07:44 04 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 9°C
Прямой эфир
Поиск
Календарь 4 февраля

Какой праздник 4 февраля: что раньше происходило в этот день

Sputnik
Общество
Получить короткую ссылку
47 0 0

4 февраля - 35 день в григорианском календаре: какие события происходили в этот день раньше, смотрите в подборке Sputnik.Молдова

Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, а еще свой день рождения праздную резиновые калоши, а в США празднуют Национальный день домашнего супа.

Православный календарь 2018
© Sputnik/ Вадим Русу
Православный календарь на 2018 год

События

В 1719 году Петр I издал указ о проведении первой переписи населения Российской империи.

В 1824 году изобретатель и бизнесмен Гудрич представляет публике резиновые калоши.

В 1857 году в Бонне на заседании Нижнерейнского общества естествоиспытателей и врачей состоялось представление найденного ископаемого черепа древнего человека, названного по месту обнаружения "неандертальцем".

В 1932 году открылись III зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде (США).

А в 1944 году ученые доказали, что носителем наследственной информации является ДНК.

В 1970 был основан город Припять. Из-за аварии 1986 года на Чернобыльской АЭС город был заброшен.

В 1976 году открылись XII зимние Олимпийские игры в Инсбруке (Австрия)

В 2004 году была запущена социальная сеть Facebook.

Родились

1873 — русский и советский писатель, автор произведений о природе Михаил Пришвин (ум. 1954 г.)

1881 — советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза Климент Ворошилов (ум. 1969)

1881 — советский кинорежиссер, сценарист, один из зачинателей русского кинематографа Яков Протазанов (ум. 1945)

1933 — советский и российский актер театра и кино, телеведущий, Народный артист РСФСР Игорь Кваша (ум. 2012)

1945 — советский и азербайджанский певец и композитор, Народный артист Азербайджана Полад Бюль-Бюль оглы

1967 — советский и российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Сергей Гриньков (ум. 1995)

Скончались

1694 — Наталья Нарышкина русская царица, вторая жена царя Алексея Михайловича, мать Петра I.

1894 — Адольф Сакс бельгийский дирижер, изобретатель саксофона и саксгорна.

2017 — Георгий Тараторкин советский и российский актер театра и кино, Народный артист РСФСР.

Именины

4 февраля именины у Якова, Петра, Тимофея, Леонтия, Николая, Макара, Иосифа, Ивана, Ефима, Гавриила, Георгия, а также Анастасии.

По теме

Как избавиться от вирусов, атаковавших Facebook
Новый вирус атакует аккаунты Facebook: как истребить вредителя
Теги:
что празднуют сегодня, именины в этот день, календарь, какой сегодня праздник
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

  • Оригинал тартуского мирного договора
    Столетний спор

    Историк Геннадий Бордюгов рассказал Sputnik, какое значение имел подписанный 98 лет назад Тартуский договор для государственности Эстонии.

  • Александр Лукашенко на совещании, архивное фото
    Наконец свободен!

    Александр Лукашенко поблагодарил главу Чечни Рамзана Кадырова за помощь в освобождении Вячеслава Качуры из плена в Ливии. Что сказал президент?

  • Европейский квартал в Брюсселе
    Путь на Запад

    Почему граждане Грузии все чаще обращаются за убежищем в Европе, и как это скажется на безвизовом режиме с ЕС – в материале Sputnik.

  • Инспекционная поездка министра сельского хозяйства Даура Тарба в Очамчырский район.
    Рыбный день

    Как работают рыбзаводы в Абхазии, какими очистными сооружениями обеспечены и куда "уходит" продукция - читайте в материале Sputnik.

  • Вид на город Анкара, фото из архива
    Берег турецкий

    Азербайджанцам будет легче устроиться на работу в Турции – какие шаги предпринимает для этого Анкара, и чем ответит Баку?

  • Дмитрий Медведев и Карен Карапетян
    С глазу на глаз

    О чем говорили премьер-министры России и Армении во время приватной беседы в рамках Евразийского межправительственного совета в Алматы, попытался выяснить Sputnik.

  • Смех, улыбки
    Девятибалльные шутки

    Sputnik Казахстан сделал подборку лучших шуток в социальных сетях об очередном землетрясении в Алматы.

  • Электросчетчик. Архивное фото
    Пересчитайте!

    Авария на ТЭЦ оставила без отопления многих жителей Бишкека - Sputnik выяснил, за что сделают перерасчет, а за что возврата денег ждать не стоит.

  • Возложение венков на митинге к 75-летию победы в Сталинградской битве в Душанбе
    Никто не забыт

    В столице Таджикистана в Парке Победы прошел торжественный митинг, посвященный 75-летию Сталинградской битвы. Фоторепортаж Sputnik.

  • Студенты
    Приз – знания

    Вузы России объявили о старте олимпиады для иностранных студентов, главный приз — бесплатное обучение в магистратуре. Кто может принять в ней участие?

  • Здание правительства РЮО
    Без обязательств

    Цхинвал заявил свою позицию по транзиту через Южную Осетию в Грузию, который является условием соглашения между Тбилиси и Москвой от 2011 года.

  • Заключенный
    Судебная пауза

    Почему суд Елгавы на несколько месяцев отложил рассмотрение дела Александра Красноперова, обвиняемого в шпионаже в пользу России.

  • Грузовик на зимней дороге, архивное фото
    Транзит уже не тот

    Почему Литва теряет роль страны-транзитера, уступая потоки грузов своим соседям — Латвии и Польше, и чем это грозит республике?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Выставка Сделано в Молдове
Выставка "Сделано в Молдове" открылась в Кишиневе
62-летний атлет из Китая
Атлету из Китая 62 года - завидуйте
Самые популярные автомобили в Молдове
Самые популярные автомобили в Молдове

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться