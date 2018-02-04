Астрологи предупреждают: каких сюрпризов ждать от предстоящей недели

Как начать следующую неделю: у Овнов, Стрельцов и Водолеев грядущая семидневка будет успешной, у Скорпионов пройдет полоса нестабильности, а Рыб ждут хорошие новости из-за рубежа

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Член международной ассоциации INTAGIO, бишкекский астролог Андрей Рязанцев рассказал Sputnik Кыргызстан о том, что сулит Космос на следующей неделе. Астропрогноз по знакам зодиака с 5 по 11 февраля.

По словам астролога, Луна будет убывать в течение всей предстоящей недели.

"На этой неделе возникнут оригинальные решения в бизнесе, удастся обрести друзей. Социальные сети помогут в продвижении услуг. Успешна эта неделя для Овнов, Стрельцов и Водолеев. Однако удача как в делах, так и в личной жизни может вскружить голову", — сказал Рязанцев.

Он отметил, что завышенная самооценка может привести к спорам или неоправданно дорогим покупкам. "А вот свободолюбие будет граничить с самоуправством, что создаст почву для раздоров с руководством, соседями и деловыми партнерами. Постарайтесь не только отстаивать личные границы и права, но и ценить мнение окружающих, уважать их принципы", — сказал астролог.

Собеседник добавил, что, заглушив порывы эгоизма, удастся сохранить позитивный настрой и закрепить успех. Удачно пройдут поездки, но во время занятий спортом, особенно при катании на лыжах или санках, не забывайте о мерах предосторожности. В пятницу и субботу бесшабашность может привести к существенным травмам.

Прогноз по знакам зодиака

Овен. Пытаясь строить планы, обратитесь за советом к давним знакомым и друзьям. Даже в простом разговоре с ними вы сможете лучше разобраться в себе и увидеть преграды, мешающие росту в бизнесе или творчестве. Дальние поездки или участие в мероприятиях с участием приезжих лиц будут полезны. Флирт на работе может породить волну слухов.

Телец. Дела, так или иначе связанные с деньгами, будут продвигаться в нужном для вас направлении. Проявив настойчивость, вы сделаете выгодное приобретение, получите доход от сделки либо продвинетесь в решении жилищного вопроса. Несмотря на достаточно высокую загруженность, выберите время для посещения модных бутиков либо салонов красоты. На работе не теряйте голову от комплиментов, за ними стоит корысть.

Близнецы. Голос разума станет сильнее эмоций, примирив с друзьями, родственниками или деловыми партнерами, с которыми вы в ссоре. У бизнесменов на этом фоне возможно заключение выгодных соглашений и появление надежных партнеров. Семейным людям стоит разнообразить досуг поездками либо посещением театра или кино, а тем, кто еще строит личные отношения, пора поговорить серьезно о чувствах. Время благоприятно для объяснений в любви.

Рак. Стабильность на работе даст надежду на пополнение кошелька. Не игнорируйте предложения, связанные с дополнительной работой. Хорошее время для отправки резюме. Несмотря на доходы, вечеринки и расходы на модные вещи нежелательны. Они будут слишком затратными. В любовных отношениях возможен неожиданный поворот событий, который доставит приятные волнения.

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Лев. Высокая оценка вашей деятельности придаст сил и воодушевит на покорение новых рубежей в работе, бизнесе или учебе. Порадуют хорошими известиями родственники или давние друзья, которые наведаются к вам, или же вы нанесете им визит. На фоне успехов улучшится и самочувствие, но это не означает, что профилактику и поддерживающие процедуры пора завершить. Вполне уместно посещение лечебно-профилактических комплексов, а также салонов красоты.

Дева. Домашние заботы выйдут на передний план. Ремонт или генеральная уборка не только изменят обстановку в доме, но и помогут наладить отношения с домочадцами. Успешными будут начинания в семейном бизнесе, особенно, если они связаны с бытовой техникой, электроникой, предметами интерьера. Вечеринки, на которые пригласят друзья, превзойдут ожидания, только не переборщите с алкоголем.

Весы. Преграды, которые мешали самореализации, будут преодолены. Ваши аргументы как никогда убедительны и помогут справиться с недоверием людей, от которых вы отчасти зависели. Будет дан хороший старт новым делам, однако для получения большего вам следует пополнить багаж знаний. Учеба или советы друзей восполнят пробелы, связанные с недостатком опыта.

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Скорпион. Полоса нестабильности пройдена. Самочувствие улучшится, и вы, почувствовав прилив сил, быстро восстановите утраченные позиции. Встреча с руководством сулит получение необходимой резолюции либо дополнительной работы, которая улучшит финансовое положение. Время благоприятно для оформления документов. Не упускайте возможности побывать в гостях.

Стрелец. Наступил ваш звездный час, время, когда от планирования и размышлений вы должны перейти к активным действиям. Попытайтесь делать одновременно несколько дел. Вы вполне можете совместить дружеское общение с деловым, учебу с развлечениями. С каждой минутой вы должны приближаться к цели, и в этом помогут давние и новые знакомые, полученные знания и поездки.

Козерог. Удачное стечение обстоятельств и поддержка влиятельных лиц помогут снять напряженность в отношениях между вами и руководством. Благожелательное расположение со стороны власть имущих позволит улучшить материальное положение и решить вопросы, связанные с бизнесом или работой. В любви вам везет, но следите за тратами — развлечения могут стоить больше, чем вы полагали.

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Водолей. Ваши мысли и предложения будут услышаны и поддержаны коллегами или деловыми партнерами. Активизируйте отношения с людьми из-за рубежа. Переписка или общение по телефону придадут начинаниям больший размах. Личные симпатии руководства помогут в решении финансовых вопросов, но слишком далеко заводить отношения не стоит. Служебный роман может бросить тень на вашу репутацию.

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Рыбы. Приготовьтесь к штурму новых высот в бизнесе и карьере. Ваши успехи в этом направлении вызовут волну слухов и пересудов, что не помешает вам занять свое место на Олимпе. Хорошие известия придут из-за рубежа, но не смешивайте любовь и дела. Секреты, которые вы доверите любимому человеку, могут быть несознательно переданы им вашим конкурентам.