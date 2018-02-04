Снежный рекорд: на Москву обрушились сильнейшие снегопады

Мощнейший снегопад накрыл Москву: выпало более 100% месячной нормы осадков, специалисты предполагают, что количество снега будет только увеличиваться

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Московская область попала под снежную бурю — нарушена работа столичных аэропортов, сотни рейсов задерживаются, а некоторые и вовсе аннулированы. Снегопад в Москве установил абсолютный рекорд. На улицах образовались огромные сугробы. Снегопад нарушил работу общественного транспорта. Для ликвидации последствий стихии задействованы тысячи единиц спецтехники. СМИ сообщают, что из-за разгула стихии один человек погиб, есть пострадавшие.

По словам заммэра столицы России Петра Бирюкова, ситуация в столице достаточно непростая. "С утра вчерашнего дня до 21 часа выпало 38 сантиметров снега, это более, чем месячная февральская норма", — подчеркнул Бирюков, которого цитирует РИА Новости.

Он добавил, что количество снега будет только увеличиваться. Как считает чиновник, к концу понедельника может выпасть еще 15-20 сантиметров снега.

Сильнейший снегопад и ледяной дождь обрушились на московский регион 3-4 февраля. По данным синоптиков, такие снегопады бывают раз в сто лет.