Международный день бармена: как празднуют его профессионалы

КИШИНЕВ, 6 фев — Sputnik, Илона Устинова. Международный день бармена (International Bartender's Day), который ежегодно отмечается 6 февраля, уже давно стал профессиональным праздником работников питейных заведений многих стран мира. Дата праздника была выбрана не случайно, именно в этот день – День святого Аманда, одного из великих христианских апостолов, который считается покровителем виноделов, пивоваров, торговцев, а также ресторанов и барменов.

Как правило, в этот день в питейных заведениях устраивают конкурсы, состязания и розыгрыши для барменов. Гости же кафе, баров и ресторанов могут продегустировать различные напитки, увидеть способ их приготовления, а также узнать истории создания некоторых вин.

Профессия бармена совсем не случайно удостоилась своего собственного праздника, все дело в том, что работники питейных и увеселительных заведений не только проводят ночи напролет на ногах, но и зачастую выступают в роли психологов, общаясь со своими клиентами, а если надо, то и дадут дельный совет.

Ведь чтобы стать мастером своего дела, совсем не обязательно иметь высшее образование, в этом деле важна практика.

Бармен должен любить свою работу

Незадолго до Международного деня бармена журналист Sputnik Эстония зашел в гости к известному в Таллинне бармену Константину Циглинцеву, заведение которого получило престижную премию Barproof Awards 2017 в номинации "Лучшее коктейльное меню" в Восточной Европе. Он убежден, что люди идут к людям, а именно поэтому за барной стойкой должны стоять не роботы, а интересные личности, которые любят свою работу.

"У нас нет клиентов – есть гости, и когда человек приходит в наше заведение, то чувствует теплое отношение к себе, а поэтому возвращается сюда снова и снова", — говорит Циглинцев.

© Sputnik/ Evgeniy Odinokov Бармен разливает напитки

По его словам, существует множество различных курсов и школ для барменов, но самое лучшее обучение – это работа за барной стойкой. Дома нельзя стать профессиональным барменом, так как в этом деле важна практика.

Широкий кругозор важнее опыта

Константин Циглинцев отметил, что бармен не просто человек, который смешивает различные напитки, он должен уметь создать правильную атмосферу для своего гостя. В этом деле существует даже определенная барная философия.

"Со своими гостями я общаюсь на абсолютно разные темы. Мы можем обсуждать какие-то новости, погоду, спорт и многое другое. Если я знаю человека уже достаточно продолжительное время, то мы можем поговорить о каких-то его личных делах, о работе или путешествии, из которого он недавно вернулся", — сказал он.

С потенциальным работником Константин Циглинцев не говорит о работе, о его опыте в этом деле или напитках, ему интересен сам человек и его увлечения. Важно, чтобы у него был широкий кругозор, а опытом профессиональный бармен готов поделиться.