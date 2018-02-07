Когда начинается Масленица 2018: приметы, обряды и обычаи праздника

Масленица в 2018 году начнется в понедельник, 12 февраля и продлится неделю - до воскресенья 18 февраля

История возникновения Масленицы

Этот праздник известен каждому жителю России с малых лет, но на вопрос об истории происхождения Масленицы многие люди или вовсе окажутся в недоумении, либо выдвинут совершенно противоположные версии. Стоит ли тому удивляться, если Масленица для одних россиян — повод для массовых гуляний, а другие воспринимают ее с благоговением и трепетом как важный шаг подготовки к Великому посту.

Масленица — один из древнейших славянских праздников, посвященный проводам зимы. Исследователи все еще спорят о происхождении названия праздника, но самой логичной версией представляется его связь с маслом. Именно весной на Руси начинали телиться коровы, и молоко было в изобилии в каждом доме. Из него делали масло, которым мазали блины, ставшие традиционным атрибутом Масленицы.

© Sputnik/ Евгения Новоженина Приготовление блинов на масленице

К слову, масленичные блины имеют круглую форму не случайно. Как известно, народы, населявшие земли древней Руси, были язычниками и поклонялись богу солнца Ярилу. Круглый желтый блин, обильно смазанный маслом и сверкающий, как нельзя точнее символизировал солнце.

Масленица относится к числу праздников, составляющих подвижную часть календаря. Начло Масленой недели зависит от даты главного христианского праздника — Пасхи. По православным пасхалиям празднование Масленицы начинается за 56 дней до Пасхи.

В 2018 году масленица начнется в понедельник, 12 февраля и продлится неделю — до воскресенья 18 февраля.

Какие традиции и обычаи на Масленицу

Дата Масленицы отличается от года к году, но всегда начинается в понедельник. На Руси на всем протяжении праздника устраивались определенные обряды и мероприятия. В понедельник люди катались на горках, зажигали чучела из соломы и устраивали пиршества со сладостями. Со вторника по четверг проводились кулачные бои, а тёщи приглашали своих зятьёв на блины. Пятый день Масленицы назывались "тещины вечерки": в пятницу тещи сами приходили с блинами к зятьям. В субботу все родственники собирались вместе, зажигали костры и провожали Масленицу.

© Sputnik/ Юрий Кавер Традиционное сжигание чучела Масленицы

А в воскресенье люди, вспоминая Великий Пост, навещали могилы родственников и просили друг у друга прощения. В этой связи существовала поговорка: "если кто на Масленицу сможет простить, то в свою жизнь сможет новое пустить".

Какие приметы на Масленицу 2018

По заветам предков, Масленица должна была проходить шумно, богато и весело — как гласит старая поговорка, "как Масленицу встретишь, так ее и проведешь".

По этой причине хозяйки старались успеть приготовить как можно еды, а особенно блинов. Считалось, что чем больше блинов будет на столе, тем богаче будет жить семья.

Если блины у хозяйки вышли большие и пышные, значит, оставшийся год будет плодотворным и успешным для всего дома. А вот если блины прилипли к сковороде, или, что не дай Бог, пригорели — нужно готовиться к неприятностям.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Празднование Масленицы

Масленичные гуляния на Руси не обходились без катаний с горок. Наши предки верили, что у того, кто дальше всего съедет с горки, будет больше всего урожая. То же самое касалось качелей: кто выше всех взлетит, у того богаче будет урожай.

Материал подготовлен Sputnik Южная Осетия.