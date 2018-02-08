Масленица 2018: рецепты разных масленичных блинов

Масленица в 2018 году начнется в понедельник, 12 февраля и будет праздноваться до воскресенья, 18 февраля. Как испечь блины и как правильно накрыть стол на Масленицу — читайте в этом материале

Почему на Масленицу пекут блины

Румяные, поджаристые, обильно смазанные маслом блины — незаменимый элемент Масленицы и символ этого праздника. По русским традициям, блины пекут впрок, на всю неделю — и чем их больше, тем богаче будет жить семья.

Так почему же на Масленицу пекут именно блины? Нетрудно догадаться, что в таком, на первый взгляд, нехитром блюде, спрятан глубокий смысл. Вначале нужно разобраться в этимологии: слово "блин" происходит от древнерусского "млин", что в переводе означает "перемалывать". Логично, поскольку блины готовятся из муки, которую сначала нужно перемолоть. А вот сама форма и желтый цвет блинов символизируют солнце. Наши предки в древности имели целый культ поклонения светилу: главным божеством в языческой мифологии древних славян был Ярило, бог солнца.

Как приготовить блины на Масленицу

Рецепт блинов достаточно прост, но, чтобы блины на Масленицу получились румяные и сытные, важно соблюдать ряд простых правил. Во-первых, муку для блинов необходимо тщательно просеять, и только после этого можно замешивать тесто. Во-вторых, перед тем, как выливать тесто, сковородку нужно очень хорошо разогреть и смазать маслом или кусочком сала.

Существует бесчисленное количество рецептов масленичных блинов: дрожжевые, русские, на молоке, на сметане, с припевом и так далее.

© Sputnik/ Алексей Мальгавко Празднование Масленицы

Как испечь дрожжевые блины на молоке

Вам понадобится:

Молоко — 1 л

Мука — 500 г

Яйца — 2 шт

Дрожжи — 1 пакетик

Сахар — 2 ст. ложки

Соль — 0,5 ч.л.

Масло растительное — 1 ст. ложка

Полкило муки разделите на две части и добавьте в первую сахар и дрожжи. Перемешайте и влейте в массу теплое молоко. Отложите смесь на 40 минут и ждите, пока она поднимется. В это время отделите желтки от белков. Желтки смешайте с солью и маслом, а белки взбейте миксером.

Следующим шагом добавьте в первую смесь остальную муку и желтки, и подождите, пока опара поднимется. После чего вылейте в нее белки и аккуратно перемешайте. Блины выпекайте на горячей сковороде, и смазываете сливочным маслом.

Как приготовить блины на сметане

Возьмите:

Сметана — 300 г

Мука — 1,5 стакана

Яйца — 3 яйца

Молоко — 0,5 стакана

Сахар — 2 ст. ложки

Масло — 100 г

Соль

Сначала взбейте яйца с со сметаной, сахаром и солью, замешайте эту смесь с мукой, и тщательно вымешивайте. В остальном рецепт блюда не отличается от классических блинов. Слишком густое тесто можно разбавить молоком.

Рецепт блинов из гречки

Для гречневых блинов вам понадобится:

Молоко — 0,5 л

Гречневая мука — 300 г

Яйца — 3 шт

Пшеничная мука — 100 г

Масло растительное — 4 ст.л.

Сахар — 1 ч. ложка

Сода — 0,5 ч. ложка

Соль — 1 ч. ложка

Сначала нужно просеять муку и перемешать. Отдельно взбейте яйца с сахаром, содой и солью. Влейте молоко и опять перемешайте. Далее высыпаем муку в яичную смесь и размешиваем, добавляя масло. Жарить блины на горячей сковороде, смазывая маслом.

С чем едят блины на Масленицу

В готовые блины можно завернуть мясной фарш или кусочки соленой рыбы: семги, сельди или форели. Сладкоежки едят блины с вареной сгущенкой или медом.

Материал подготовлен Sputnik Южная Осетия.