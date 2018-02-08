Масленица 2018: рецепты разных масленичных блинов

Почему на Масленицу пекут блины
Румяные, поджаристые, обильно смазанные маслом блины — незаменимый элемент Масленицы и символ этого праздника. По русским традициям, блины пекут впрок, на всю неделю — и чем их больше, тем богаче будет жить семья.
Так почему же на Масленицу пекут именно блины? Нетрудно догадаться, что в таком, на первый взгляд, нехитром блюде, спрятан глубокий смысл. Вначале нужно разобраться в этимологии: слово "блин" происходит от древнерусского "млин", что в переводе означает "перемалывать". Логично, поскольку блины готовятся из муки, которую сначала нужно перемолоть. А вот сама форма и желтый цвет блинов символизируют солнце. Наши предки в древности имели целый культ поклонения светилу: главным божеством в языческой мифологии древних славян был Ярило, бог солнца.
Как приготовить блины на Масленицу
Рецепт блинов достаточно прост, но, чтобы блины на Масленицу получились румяные и сытные, важно соблюдать ряд простых правил. Во-первых, муку для блинов необходимо тщательно просеять, и только после этого можно замешивать тесто. Во-вторых, перед тем, как выливать тесто, сковородку нужно очень хорошо разогреть и смазать маслом или кусочком сала.
Существует бесчисленное количество рецептов масленичных блинов: дрожжевые, русские, на молоке, на сметане, с припевом и так далее.
Как испечь дрожжевые блины на молоке
Вам понадобится:
Молоко — 1 л
Мука — 500 г
Яйца — 2 шт
Дрожжи — 1 пакетик
Сахар — 2 ст. ложки
Соль — 0,5 ч.л.
Масло растительное — 1 ст. ложка
Полкило муки разделите на две части и добавьте в первую сахар и дрожжи. Перемешайте и влейте в массу теплое молоко. Отложите смесь на 40 минут и ждите, пока она поднимется. В это время отделите желтки от белков. Желтки смешайте с солью и маслом, а белки взбейте миксером.
Следующим шагом добавьте в первую смесь остальную муку и желтки, и подождите, пока опара поднимется. После чего вылейте в нее белки и аккуратно перемешайте. Блины выпекайте на горячей сковороде, и смазываете сливочным маслом.
Как приготовить блины на сметане
Возьмите:
Сметана — 300 г
Мука — 1,5 стакана
Яйца — 3 яйца
Молоко — 0,5 стакана
Сахар — 2 ст. ложки
Масло — 100 г
Соль
Сначала взбейте яйца с со сметаной, сахаром и солью, замешайте эту смесь с мукой, и тщательно вымешивайте. В остальном рецепт блюда не отличается от классических блинов. Слишком густое тесто можно разбавить молоком.
Рецепт блинов из гречки
Для гречневых блинов вам понадобится:
Молоко — 0,5 л
Гречневая мука — 300 г
Яйца — 3 шт
Пшеничная мука — 100 г
Масло растительное — 4 ст.л.
Сахар — 1 ч. ложка
Сода — 0,5 ч. ложка
Соль — 1 ч. ложка
Сначала нужно просеять муку и перемешать. Отдельно взбейте яйца с сахаром, содой и солью. Влейте молоко и опять перемешайте. Далее высыпаем муку в яичную смесь и размешиваем, добавляя масло. Жарить блины на горячей сковороде, смазывая маслом.
С чем едят блины на Масленицу
В готовые блины можно завернуть мясной фарш или кусочки соленой рыбы: семги, сельди или форели. Сладкоежки едят блины с вареной сгущенкой или медом.
Материал подготовлен Sputnik Южная Осетия.