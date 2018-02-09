Страны Евросоюза вновь выступают за отмену перехода на летнее время

КИШИНЕВ, 9 фев – Sputnik. Европейский парламент решил тщательно изучить вопрос об отмене перевода часов на территории ЕС, сообщает Sputnik Литва со ссылкой на пресс-службу ведомства.

На пленарном заседании в Страсбурге в четверг европарламентарии рассмотрели резолюцию об отмене перехода на зимнее и летнее время.

"Гражданские инициативы показывают, что общественность обеспокоена изменением времени, которое происходит дважды в год — в последние выходные марта и октября. Многочисленные исследования не дают четких результатов, но указывают на негативные последствия перевода часов для здоровья людей", — говорится в сообщении пресс-службы.

© Sputnik/ Константин Чалабов Как правильно переходить на летнее время

Европарламент призвал Еврокомиссию тщательно изучить директиву и при необходимости пересмотреть ее.

За резолюцию проголосовали 384 парламентария, 153 человека были против, 12 воздержались.

Директива 2000/84/EB о переходе на летнее время была принята в 2001 году на территории Евросоюза для повышения функционирования внутреннего рынка. В настоящее время ее действие продлено на неопределенный срок.

Против перевода часов выступают многие страны — участницы Евросоюза.