Землетрясение в Румынии: ощутили ли его в Молдове

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik. В Румынии утром 10 февраля произошло землетрясение, свидетельствуют данные Национального института физики земли.

Приборы сейсмологов зарегистрировали подземный толчок в уезде Горж в 04.55. Магнитуда составила 2,7, а очаг находился на глубине всего 3 километров.

В Молдове землетрясение не ощутили, так как оно было слабым и произошло относительно недалеко от сербской границы.

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В феврале подземные толчки в Румынии происходят почти каждый день. Всего приборы зарегистрировали уже 8 землетрясений в различных районах страны, самое сильное из которых – 4 февраля в уезде Бузэу (магнитуда 3,9).

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