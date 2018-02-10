Париж под снегом: как переживают непогоду мигранты

КИШИНЕВ, 10 фев — Sputnik, Мария Шелудякова. Как спасаются от нетипичных для французской столицы заморозков мигранты из Азии и Африки, узнавала корреспондент Sputnik Мария Шелудякова.

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Французы прозвали это место "маленьким Кабулом". Несколько десятков палаток и костер для приготовления пищи, вокруг которого собираются приехавшие во Францию афганцы. В настоящее время здесь проживают более 150 человек, и мигранты все прибывают. Бегут от войны в поисках нормальной жизни, но нормальной жизни в Париже они не видят: найти работу и крышу над головой не получается, потому что большинство приехали без документов.

Францию называют страной мигрантов — в целом здесь охотно принимают беженцев из стран Африки и Азии, которые спасаются от войн и тоталитарных режимов. Принимают, но помогают далеко не всем. Официально получить этот статус непросто.

В Париже дорогие рестораны и кафе, где чашечка эспрессо может стоить больше десяти евро, соседствуют со спальными мешками, в которых расположились бездомные. В этих мешках они спят, едят, проводят все свое время — семьями, с маленькими детьми. Многие живут в таких условиях на протяжении нескольких лет без надежды на изменения. Найти мигрантов нетрудно — у любой станции метро, у любого вокзала.

Мигранты в Париже © Sputnik/ Мария Шелудякова

Мигранты в Париже © Sputnik/ Мария Шелудякова

Мигранты в Париже © Sputnik. Мария Шелудякова

Мигранты в Париже © Sputnik/ Мария Шелудякова 1 / 4 © Sputnik/ Мария Шелудякова Мигранты в Париже

В целом эта зима выдалась теплой, температура почти не опускалась ниже семи градусов тепла. Заморозки от нуля до минус двух градусов начались в Париже несколько дней назад. Выпал снег. Столица Франции не была готова к "удару стихии", и это мягко сказано. Из-за снегопадов отменялись занятия в школах и университетах, не работала почта, часть линий метро. На какое-то время перестали ходить автобусы. Но все это мелочи по сравнению с тем, что пришлось пережить беженцам.

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Джан приехал в Париж из Афганистана восемь лет назад, устроился на работу, снял жилье. Сейчас он помогает другим афганцам найти здесь приют. Чаще безуспешно: вот уже почти год афганские мигранты ютятся в палатках на канале Сен-Мартен на севере города. В каждой палатке живут по три-четыре человека, а люди все прибывают. Они не знают ни французского, ни английского языка — их никто здесь просто не понимает.

Проснувшись рано утром, афганцы заворачиваются в одеяла и плотные шарфы и усаживаются вокруг костра.

"Я приехал сюда, чтобы жить как человек. Был уверен, что еду в более безопасное место, но, как оказалось, здесь не так уж и безопасно", — признался один из них.

Государство никак не поддерживает таких приезжих. Улицы Парижа запорошило снегом, вещи мигрантов промокли. Палатки пропускают воду, внутри холод и невыносимая влажность. Теперь они нуждаются в новых одеялах, но помогать, видимо, пока никто из благотворительных организаций не собирается. Более того, периодически мигрантам приходится иметь дело с полицией — стражи порядка подходят и просят потушить костер.

© Sputnik/ Мария Шелудякова Мигрант Джан в Париже

"Пошел снег, а эти люди как спали в палатках, так и спят, — посетовал Джан. — Все они покинули свой дом из-за войны, приехали во Францию, чтобы найти лучшие условия жизни. Но получили совсем не то, что ожидали. В холодное время года здесь очень тяжело".

Сколько всего сейчас нелегальных беженцев во Франции — сказать сложно. Миграция приобрела неконтролируемый характер. По официальным данным, с 2008 года убежище во Франции попросили 500 тысяч человек.