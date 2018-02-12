19:22 12 Февраля 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 1°C
Прямой эфир
Поиск
Масленица

Масленичная неделя - 2018: символ, приметы и обряды праздника

© Sputnik/ Valeriy Titiyevski
Общество
Получить короткую ссылку
190 0 0

В этом году масленичная неделя выпадает на 12-18 февраля

Масленицу, в языческие времена, отмечали в день весеннего равноденствия, одновременно с наступлением нового года, но после принятия христианства, дату празднования привязали к православной Пасхе, которая меняется из года в год.

Масленицу начинают праздновать за неделю до Великого поста – народное гулянье длиться целую неделю и завершается Прощенным воскресеньем. В 2018 году масленичная неделя выпадает на 12-18 февраля.

С древних времен Масленица славится вкусной и обильной пищей. Люди, перед самым строгим и длительным постом, стараются полакомиться самыми разнообразными блюдами, ни в чем себе не отказывая.

Символ Масленицы

Символом и главным блюдом праздника являются блины – золотистые, круглые, горячие, символизирующие солнце, которые на Масленицу получаются особенно вкусными.

Празднование Масленицы
© Instagram
Масленица 2018: рецепты разных масленичных блинов

Именно лепешку или круглый блин посвящали языческим богам — он был жертвенным хлебом. Соответственно провожали зиму и встречали весну этим символом солнца.

Всеми любимое лакомство на Руси появилось более тысячи лет назад – собственным рецептом приготовления блинов, которые ели с маслом, сметаной, рыбой, икрой, овощной начинкой, медом или вареньем, располагала каждая хозяйка.

Блины пекли из разных видов муки — из кукурузной, пшеничной, гречневой и овсяной муки — по старинному обычаю первый блин всегда клали на окно за упокой или отдавали нищему для поминания всех усопших.

По сей день блины, рецепты приготовления которых, за истекшие столетия, претерпели множество изменений, считаются русским традиционным блюдом и любимым угощением в каждом доме.

Традиции

Масленицу, в дохристианские времена, праздновали всем народом весело и разгульно в течении двух недель, на сегодняшний день народное гулянье сократилось до семи дней.

К празднованию Масленицы готовились заранее — люди начинали подготовку с субботы предшествующей недели и праздновали "малую Масленку". По традиции в воскресение перед Масленицей, люди обязательно посещали родственников и соседей, а также приглашали их в гости.

Гулять так гулять: в Кишиневе с размахом отметили Масленицу
© Sputnik / Evghenii Panasenco
Гулять так гулять: в Кишиневе с размахом отметили Масленицу

В канун Масленицы, также устраивались игры – юноши, небольшими группами, обходили деревни и собирали лапти, а затем на дороге поджидали возвращающихся с покупками с базара или города вопросом: "Масленицу ли везешь?". Отвечающим: "Не везу", доставались тумаки лаптями.

На Масленицу, в старину, готовили богатое угощение – вместе с блинами на стол подавали оладьи, пирожки с разнообразными начинками: творожной, грибной, овощной, капустной и так далее.

Масленица сопровождалась веселым народным гулянием — массовыми катаниями с горок, танцами и песнями. Ледяные горы устраивались специально, на которых собиралось множество народа. Катались на санках и на санях, на бересте и на любых подручных средствах.

В деревнях по традиции непременно катались на лошадях, запряженных в разукрашенные сани. В передней части саней устанавливалась оглобля с закрепленным наверху колесом, символизировавшим солнце. Организовывались целые санные поезда.

Во всех развлечениях и потехах принимали участие ряженые и скоморохи. Широко также были распространены кулачные бои. Но основным обрядом считалось сжигание чучела на Масленицу, символизирующий уход надоевшей зимы и встречу долгожданной весны.

Обычай этот - едва ли моложе самой Масленицы. Ведь Зима у древних славян - это почти богиня. Вернее, у них была богиня смерти и зимы - Морана. С ней и прощаются с наступлением весны
© Sputnik/ Евгений Панасенко
В Тирасполе отпраздновали древнейший праздник - Масленицу

После принятия христианства, Православная церковь не стала бороться с древней традицией, и просто приняла праздник, внеся в него некоторые коррективы.

Несмотря на то, что Масленица привязана к Светлому Воскресению Христову, в церковном календаре она не упоминается, но есть Сырная седмица (неделя), которую празднуют за неделю до Великого поста. Великий пост в 2018 году начинается 19 февраля, соответственно Сырная неделя отмечается 12-18 февраля.

В ходе Сырной недели, которая готовит православных к Великому Посту, верующим, которые собираются соблюдать пост, можно употреблять молочные продукты, но уже запрещаются мясные.

Обычаи и обряды

На Масленицу каждый день недели имеет свое собственное название. И хотя мало кто соблюдает сегодня все обряды и обычаи праздника — знать свои традиции должен каждый.

Масленичная неделя в старину была переполнена торжественными делами – каждый день был заполнен многочисленными забавами, обрядовыми и не обрядовыми действиями, религиозными и традиционными играми.

Обновленный календарь праздничных и обычных нерабочих дней в Молдове на 2018 год
© Sputnik/
Полный календарь-2018 в Молдове

Согласно обычаям, устоявшимся временем в понедельник масленичной недели, который называется "встреча", принято раскатывать ледяные горки. По поверьям известно, что чем дальше катятся сани, тем лучше будет урожай.

Во вторник, именуемый "заигрыш", принято заводить веселые игры и угощать за созданное веселье блинами.

Среда — "лакомка" — в этот день все хозяюшки в больших объемах готовят различные вкусности, в первую очередь блины, украшая ими богатый стол.

В четверг, получивший название "разгуляй", по традиции люди помогают солнцу прогнать зиму, которая заключается в катании вокруг деревни по часовой стрелке – т. е. "по солнышку" на лошадях. Кроме того, мужчины в этот день занимаются обороной или взятием снежного городка.

Пятница называется "тещины вечера" — в этот день тещи угощают зятьев вкуснейшими блинчиками.

Суббота Масленицы известна как "золовкины посиделки". По обычаю, в этот день, наносят визиты всем своим родным, друзьям и соседям, которые должны угощать гостей блинами.

"Прощенное воскресение" — последний день Масленицы, в который по обычаю принято просить прощение у всех за обиды. После этого песнями и плясками провожают Масленицу.

В русских деревнях, помимо выпечки блинов на Масленицу, которые являлись символом солнца, также проводили различные действия, связанные с кругом. К примеру, колесо от телеги украшали и носили его на шесте вдоль улиц, на лошадях объезжали деревню несколько раз, и, естественно, водили хороводы.

Люди верили, что такими действиями упрашивают, "умасливают" так сказать солнце и делают его как-бы снисходительнее. Возможно отсюда и произошло название празднества – "Масленица".

Потом есть нельзя!
Потом есть нельзя!

В глубокой древности обряды на Масленицу были связаны в основном с началом нового цикла и стимуляцией плодородия. Главной героиней праздника была Масленица, воплощенная в чучеле.

Для крестьянина крайне важно было плодородие земли, поэтому чучело Масленицы воспринималась средоточием плодородия и плодовитости, и ритуалы его "похорон" должны были сообщить земле это плодородие.

Приметы

Масленица, прежде всего — время поминовения усопших, и первые блины, испеченные в понедельник масленичной недели, посвящаются предкам. Поэтому замешивали тесто и пекли блины в молчании, перебирая в памяти лица родных, вспоминая их поступки и слова.

По древней примете — первый блин следует раскрошить на улице для птиц. Поклевав угощение, они улетят в небеса и попросят Господа за вас и ваших близких.

Чтобы упрочить семейные узы, нужно вечером, в первый день Масленицы, собрать всю семью за столом.

Согласно другой примете, чтобы узнать имя будущего суженного, девушка брала один из первых блинов, выходила на улицу, угощала первого встречного и спрашивала его имя.

Плохая погода в воскресенье перед Масленицей — к урожаю грибов.

Материал подготовлен Sputnik Грузия на основе открытых источников

Теги:
блины, символ, обряды, приметы, праздник, масленица
Правила пользованияКомментарии



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин
    Вам не по зубам

    Политолог прокомментировал слова командующего Национальными вооруженными силами Латвии о проблемах с призывом из-за плохих зубов у населения.

  • Флаг Литвы, архивное фото
    Дефицитный флаг

    По словам продавцов, спрос на литовские флаги у жителей страны увеличился почти в три раза с начала года – в чем причина ажиотажа?

  • Александр Пылаев
    Эстонский связной

    Нахождение эстонских военных в Грузии – попытка привязать грузинское командование к НАТО и влиять на его решения, считает эксперт.

  • Верховный суд Беларуси
    Под грифом секретно

    Верховный суд Беларуси начал рассматривать уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Шаройко, который обвиняется в шпионаже.

  • Борьба с мраморными клопами
    Весенний клоп

    С потеплением в Грузии раньше времени проснулись опасные вредители – мраморные клопы. К чему готовиться грузинским фермерам?

  • Заседание парламента
    Будьте здоровы!

    Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией о медпомощи – какими услугами теперь смогут пользоваться граждане двух стран?

  • Поезд Азербайджанских железных дорог, фото из архива
    Вагончик тронется

    Добраться поездом из Баку в Тбилиси теперь можно будет еще быстрее. Каким образом этого удалось добиться – в материале Sputnik.

  • McDonald's
    Враг кебаба

    Армения готовится к "вторжению" McDonald's: что говорят по этому поводу местные специалисты и почему считают американский фастфуд "пищевым злом"?

  • Паспорт гражданина Республики Казахстан, архивное фото
    Во въезде отказано

    Почему власти Южной Кореи отказали во въезде туристам из Казахстана, которые планировали посетить Олимпийские игры?

  • Пресс-конференция
    Партбилет на стол!

    После проверок политических партий министерством юстиции их число в Южной Осетии сократилось с 15 до девяти.

  • Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского Экономического Университета имени Плеханова, военный политолог Андрей Кошкин
    Вам не по зубам

    Политолог прокомментировал слова командующего Национальными вооруженными силами Латвии о проблемах с призывом из-за плохих зубов у населения.

  • Флаг Литвы, архивное фото
    Дефицитный флаг

    По словам продавцов, спрос на литовские флаги у жителей страны увеличился почти в три раза с начала года – в чем причина ажиотажа?

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Российская фигуристка Алина Загитова выступает в произвольной программе женского одиночного катания командных соревнований по фигурному катанию на XXIII зимних Олимпийских играх.
Королевы на льду - фигуристки на зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
Спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте падения Ан-148
Поисково-спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена
Валютные поступления 2017
Откуда "приходят" в Молдову деньги

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться