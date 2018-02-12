В честь китайского Нового года из снега слепили собаку высотой 20 метров

Собаку с четырьмя щенками лепили более ста скульпторов, ширина скульптуры составляет 55 метров, а длина — 120 метров

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Близ города Шэньян в северо-восточной китайской провинции Ляонин в преддверии празднования китайского Нового года, символом которого будет желтая земляная собака, появилась гигантская скульптура из снега, изображающая группу собак.

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Более 100 скульпторов трудились целую неделю, чтобы из 60 тысяч кубометров снега создать скульптурную композицию — собаку с четырьмя щенками. Высота скульптуры составляет 20 метров, ширина — 55,66 метра, а длина — 120 метров.

Новый год в Китае наступит в ночь на 16 февраля, пишет РИА Новости.

К нему готовятся во всех провинциях страны, на улицах появляются украшения, преимущественно красного и желтого цветов, повсюду размещают изображения собак в виде плакатов, скульптур, бумажных фонарей, рисунков, в магазинах большой популярностью пользуются игрушки-собаки разных размеров, сделанные преимущественно из красного шелка.