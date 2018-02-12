В честь китайского Нового года из снега слепили собаку высотой 20 метров

КИШИНЕВ, 12 фев — Sputnik. Близ города Шэньян в северо-восточной китайской провинции Ляонин в преддверии празднования китайского Нового года, символом которого будет желтая земляная собака, появилась гигантская скульптура из снега, изображающая группу собак.
Более 100 скульпторов трудились целую неделю, чтобы из 60 тысяч кубометров снега создать скульптурную композицию — собаку с четырьмя щенками. Высота скульптуры составляет 20 метров, ширина — 55,66 метра, а длина — 120 метров.
Новый год в Китае наступит в ночь на 16 февраля, пишет РИА Новости.
К нему готовятся во всех провинциях страны, на улицах появляются украшения, преимущественно красного и желтого цветов, повсюду размещают изображения собак в виде плакатов, скульптур, бумажных фонарей, рисунков, в магазинах большой популярностью пользуются игрушки-собаки разных размеров, сделанные преимущественно из красного шелка.