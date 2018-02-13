В день радио: "армянское радио" о женщинах, коньяке и культурных людях

КИШИНЕВ, 13 фев — Sputnik. О первом радиоустройстве, изобретенном русским физиком Александром Поповым, мир узнал 13 февраля 1895 года. Именно по этой причине позже этот день был внесен в список календарных праздников ООН как международный день радио.

"Армянское радио" вытеснило международное?

Говорим "армянское радио", подразумеваем – "бродячие", спонтанные анекдоты. В Советское время "армянское радио" стало упоминаться в анекдотах, а во многих странах постсоветского пространства стало нарицательным и до сих пор там очень популярно.

Анекдоты про армянское радио строятся по одинаковой и простой схеме: "Армянское радио" обычно спрашивают, и оно обязательно должно ответить — и не важно, как. И чем абсурднее, тем смешнее, пишет Sputnik Армения.

В Армении утверждают, что легенда родилась на самом армянском радио. Редакторы рассказывали смешные истории с остроумными репликами сотрудников. Истории передавались из уст в уста и превратились в анекдоты, а люди стали сочинять новые.

Тема "армянского радио" актуальна до сих пор, но не бросает тень на работу общественного армянского радио и нисколько не умаляет их профессионализма.

У армянского радио спрашивают — армянское радио отвечает:

— Чем Банановая республика отличается от нефтяной сверхдержавы?

— Бананы — ресурс восполняемый.

У радио спрашивают:

— Что вы больше любите, женщину или коньяк?

— Все зависит от года изготовления.

Спрашивают:

— Что надо сделать, чтобы футбольный клуб Арарат выиграл у футбольного клуба Барселона?

— Надо поменяться футболками не после, а до игры.

Представляем еще один анекдот на актуальную тему:

— Могут ли считаться культурными люди, которые не читали Толстого и Достоевского?

— Да, если это те люди, которых читали Толстой и Достоевский.