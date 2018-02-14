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Виорел Черча

Румын Виорел Черча отправится в пеший поход в Москву

© Photo: Facebook Viorel Cercea
Общество
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Мечта Виорела Черчи из Сибиу - отправиться пешком в Москву и прибыть туда в День России

БУХАРЕСТ, 14 фев — Джеорджиана Арсене. У мужчины по имени Виорел Черча из румынского города Сибиу есть мечта — пройти путь до Москвы пешком и прибыть туда аккурат в День России, 12 июня.

Ростислав Ищенко
© Sputnik/
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От Сибиу до Москвы — около двух тысяч километров. Но Виорел полон решимости преодолеть это расстояние пешком. Он уже ходил в подобные походы, правда, всего один раз, из Сибиу в уезд Долж.

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"Мне Россия понравилась благодаря кинематографу, таким фильмам, как "Москва слезам не верит" и "Сибирский цирюльник". Когда-то мы в Румынии не любили Россию. Но благодаря работе режиссера Никиты Михалкова мое мнение изменилось. Я ему очень за это благодарен", — рассказал Черча корреспонденту Sputnik.

Он сообщил, что выделил себе месяц на подготовку. Спонсоров для своего похода Виорел не ищет, рассчитывает на собственные средства. Холодных ночей он не боится, так как имеет неплохую физическую и армейскую подготовку.

Теперь ему остается решить вопрос с визой в Россию.

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Теги:
пеший поход, День России, Виорел Черча, Сибиу, Росси, Москва, Румыния, Общество
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