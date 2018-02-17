Кишинев может навсегда решить проблему транспорта, но, видимо, не хочет

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik, Николай Костыркин. Интересное фото было опубликовано в соцсетях.
На снимке показана улица в Румынском городе Клуж. Там, как видно на фотографии, для общественного транспорта, в частности, для троллейбусов, выделена отдельна полоса движения.
Причем, отделена она не разметкой, а столбиками со светоотражателями.
И даже если остальные полосы "стоят" в пробках, пассажиры троллейбусов, очевидно, добираются на работу вовремя.
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Вот и получается, что в "продвинутых" городах общественный транспорт может стать более рентабильным, нежели частный. По крайней мере, в пределах городской черты.
И почему Кишиневу не перенять пример Клужа, коль скоро мы говорим о стремлении приобрести у соседей все лучшее? А лучшим всегда оказывается полезный опыт.