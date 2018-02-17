Кишинев может навсегда решить проблему транспорта, но, видимо, не хочет

Почему бы Кишиневу не перенять полезный опыт румынского Клужа, коль скоро у Молдовы с соседней страной, как говорят, много общего?

КИШИНЕВ, 17 фев — Sputnik, Николай Костыркин. Интересное фото было опубликовано в соцсетях.

На снимке показана улица в Румынском городе Клуж. Там, как видно на фотографии, для общественного транспорта, в частности, для троллейбусов, выделена отдельна полоса движения.

© Sputnik/ Евгений Панасенко В Кишиневе хотят повысить тарифы на проезд в троллейбусах и автобусах

Причем, отделена она не разметкой, а столбиками со светоотражателями.

И даже если остальные полосы "стоят" в пробках, пассажиры троллейбусов, очевидно, добираются на работу вовремя.

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Вот и получается, что в "продвинутых" городах общественный транспорт может стать более рентабильным, нежели частный. По крайней мере, в пределах городской черты.

И почему Кишиневу не перенять пример Клужа, коль скоро мы говорим о стремлении приобрести у соседей все лучшее? А лучшим всегда оказывается полезный опыт.