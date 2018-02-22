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Президент США Дональд Трамп

Трамп предложил вооружить учителей и брать в охранники школ военнослужащих

© REUTERS/ Kevin Lamarque
Общество
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Глава американского государства предложил разрешить учителям, прошедшим специальную подготовку, скрытно носить оружие для защиты от возможного вооруженного нападения преступников.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. На встрече с учителями и учащимися школ, организованной в среду, 21 февраля, после очередного кровопролития в школе,  президент США Дональд Трамп предложил разрешить учителям и работникам учебных заведений носить оружие для самообороны, сообщает РИА Новости.

По мнению Трампа, в учебных заведениях не должно быть свободных от оружия зон, потому что преступники как раз и пытаются там расстреливать людей, понимая, что в ответ по ним никто не будет стрелять.

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Кроме того, президент предложил набирать в школьные охранники бывших военнослужащих, которые знают, как обращаться с оружием. Трамп напомнил, что в среднем такие атаки длятся около 3 минут, а полиции требуется 5-10 минут, чтобы прибыть на место происшествия. Глава государства предположил, что "многие люди будут против такого предложения, а многим оно понравится".

В то же время глава государства пообещал внедрить "очень строгие" правила проверки для выдачи разрешения на покупку оружия. По его словам, на следующей неделе планируется обсудить тему безопасности в школах с представителями ряда штатов.

"Мы будем отбирать наиболее серьезные предложения, наиболее важные предложения, которые сработают, и мы сделаем так, чтобы они сработали", — сказал президент.

Как писал Sputnik Молдова, 14 февраля в Паркленде, в 60 километрах от Майами — городе, который по итогам 2017 года получил почетное звание "самого безопасного города штата", девятнадцатилетний подросток расстрелял школьников из винтовки. Трагедия произошла за 10 минут до конца занятий в Marjory Stoneman Douglas High School. Сперва, по рассказам очевидцев, прозвучала пожарная тревога, потом послышались выстрелы.

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По словам сенатора штата Флорида Билла Нильсена, стрелявший "был в противогазе и имел при себе дымовые гранаты". "Он включил сигнал пожарной тревоги, чтобы дети вышли в коридор и у него была возможность расстреливать людей в толпе", — указал сенатор.

19-летний Николас Круз начал стрельбу из полуавтоматической винтовки AR-15 на улице, а затем вошел в здание. Задержание нападавшего произошло через полтора часа после начала инцидента. Как сообщил шериф округа Бровард Скотт Исраэл, из общего числа жертв в 17 человек 12 были убиты внутри школы, еще трое — снаружи здания, двое скончались в больнице.

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Очередное кровопролитие в Америке вновь подняло тему необходимости принятия мер по контролю за оборотом оружия в США, к которому безуспешно взывал предшественник Трампа демократ Барак Обама.

В США право на ношение оружия гарантировано Второй поправкой к Конституции. Влиятельное лобби выступает против каких-либо дальнейших ограничений на покупку оружия. Тем не менее, согласно опросам, подавляющее большинство американцев поддерживает ужесточение правил проверок.

Одним из главных предвыборных лозунгов Трампа была "защита второй поправки конституции" — права американцев на владение оружием. Трамп упрекает демократов в попытках лишить граждан страны этого права. Его оппоненты заявляют, что необходимо усилить контроль над продажей оружия и тем самым предотвратить риски будущих трагедий.

Ограничением на покупку оружия являются судимость, психическое заболевание и другие факторы, однако эта система часто дает сбои, в том числе и в резонансных случаях массовой стрельбы.

Теги:
оружие, школа, учителя, Дональд Трамп, США
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