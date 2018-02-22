Забастовка "Air France": служащие разоблачают "зарплаты low cost"

Забастовка сотрудников авиакомпании "Air France" затронула не менее половины дальних рейсов из Парижа, временно не осуществляются 25% рейсов средней протяженности и 15% ближних перелетов.

КИШИНЕВ, 22 фев — Sputnik. Рабочие 11 профсоюзов компании "Air France", включая пилотов и наземный персонал, собрались в четверг в аэропорту Paris-Roissy требовать повышения зарплат на 6%, а не 1%, как это предложено руководством, сообщает Sputnik Франция.

"Дирекция "Air France" придерживается прежней позиции: ежегодные прибавки определены, установлены и более не будут пересматриваться. Напоминаем, что в связи с инфляцией (2012-2018 годов) мы требуем повышения зарплаты на 6%", — говорится в совместном коммюнике профсоюзных организаций, выступивших организаторами забастовки.

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Около тысячи бастующих в фирменной униформе водрузили на месте митинга флаги и плакаты, скандируя "Хотим 6 %", "Обеспечь деньги" и "Все вместе". На некоторых транспарантах можно прочитать "Вернитесь к инвестиции рабочих", "Зарплаты не по low cost", на других — "Мы хотим наш кусок пирога".

Цель протеста состоит в том, чтобы придать гласности тот факт, что "люди, работающие в компании "Air France" из-за низких зарплат надоедают и терпят притеснения, а также в том, чтобы призвать своих коллег к гласности и смело говорить о "вещах, о которых не можем говорить, но они очень значительны".

Забастовка сотрудников авиакомпании "Air France" затронула не менее половины дальних рейсов из Парижа, возобновление которых не стоит ожидать в течение ближайших суток, говорится в сообщении, опубликованном в среду на официальном сайте авиаперевозчика.

Помимо этого, временно не осуществляются 25% рейсов средней протяженности и 15% ближних перелетов.

Забастовка сотрудников Air France, которые требуют увеличения заработной платы, продлится в течение всей среды.

"Air France сожалеет о сложившейся ситуации и предпринимает все усилия для того, чтобы свести к минимуму неудобства для пассажиров в связи с забастовкой", — отмечается в сообщении на официальном сайте авиакомпании.

В руководстве компании рекомендуют пассажирам отложить поездку, либо поменять билеты на более поздний срок без дополнительной платы.